祝賀顯應祖師聖誕 頂泰山巖捐贈100萬防疫基金

今天是（農曆9月18日）顯應祖師聖誕，新北市長侯友宜一早前往顯應祖師聖泰山巖（下泰山巖）及財團法人新北市泰山巖（頂泰山巖）參拜祈福，頂泰山巖捐贈100萬防疫基金暨急難救助金給新北市好日子愛心大平台，由侯友宜代表受贈，並頒贈感謝牌表達謝忱。

侯友宜表示，頂泰山巖、下泰山巖是泰山區重要信仰中心，秉持顯應祖師顯英應苦、普化濟生的精神，長年推動公益慈善活動，深獲信眾仰戴，年年榮獲新北市績優宗教團體表揚。尤其，有267年歷史的頂泰山巖，厚植地方文教力不遺餘力，捐助獎學金並將廟埕變成展演廣場辦理許多藝文活動，今再捐贈市府善款，助力新北不斷進步向前行。

民政局長柯慶忠表示，顯應祖師聖誕遶境祈福俗稱「泰山大拜拜」是泰山區重要的民俗祭典，也是當地最具特色的節慶盛事之一，今年因疫情影響，頂泰山巖、下泰山巖都遵守不遶境的防疫指引，活動也縮小規模，感謝寺廟配合防疫政策，兼顧民俗也確保信眾安全健康。

頂泰山巖董事長林志峰表示，頂泰山巖不僅是泰山區民眾心靈寄託，也積極弘揚在地歷史文化，除贊助泰山文史協會深入地方文史、生態研究，並不定期邀請文史專家為在地學子古蹟巡禮及導覽活動，讓參加學生能深入瞭解泰山廟宇歷史文化及建築藝術。