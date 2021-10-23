家長怨「加倍奉還」學生無手機不能抽獎 新北：可綁家長手機註冊

新北市政府今年度推出「加倍奉還」專案，但有家長反映，不是每個學生都有手機可以參加抽獎，也不能用家長手機來註冊，新北市經發局表示，為讓沒有手機的學生也可參與，市府優化系統，從10月26日起，學生可以用「家長手機+一個英文字母」來註冊，以保障所有民眾參與活動的權益。

經發局表示，加倍奉還活動於10月15日起開放民眾登錄，迄今已累計超過56萬人註冊會員，登記新北加倍券兌換人數更高達70萬人，民眾反應相當熱烈。但有家長反映，有些學生沒有手機可以註冊參加，經審慎評估後，決定放寬並同步進行系統改版優化。

經發局表示，10月26日起，開放學生可以用家長手機號碼「後」加一個英文字母來註冊，一個手機號碼除原註冊帳號，另最多可再綁定4個英文字母（A、B、C、D）共4組學生帳號，方便家中有多個小孩的家長註冊。

已經用手機號碼註冊的家長，可以到會員中心，把自己的帳號改回「一般會員」，新增的「學生帳號」註冊後，就無法轉成「一般會員」，學生註冊帳號後，可來參加2月21日的學生加碼抽活動，獎品有200台ipad及150個airpods。

經發局補充，新北加倍奉還抽獎活動，到明年2月15日以前，在新北市單筆消費滿300元的發票都可以登錄，活動獎項豐富，有Luxgen URX七人旗艦款精裝版、X-TRAIL 2.0L智行+電動尾門卓越精裝版、NISSAN KICKS智行旗艦精裝版等知名休旅車，還有80台GOGORO、最新發表的iPhone 13、時下最夯的PlayStation 5、深受民眾喜愛的iPad及Switch，以及超過百萬元百貨禮券、VR體驗券、電影票、住宿券、藍芽卡拉OK音響等好禮，活動期間累積消費滿2000元，還能加碼抽保時捷電動車。