影／第12期第1階段疫苗開打 侯友宜：醫護負荷最大挑戰

第十二輪第一階論疫苗施打從10月22日至27日，新北市長侯友宜今日前往五股工商展覽館接種站關心接種情形，感謝醫護同仁辛勞，他表示，第12期疫苗接種三種疫苗齊開打，加上疫苗數量最多，是醫護負荷最大的一次挑戰，新北醫護比是六都最低，非常感謝所有新北醫護的辛勞盡全力協助疫苗接種作業，守護民眾健康。

侯友宜表示，新北市是六都醫護比最低的城市，目前每天要施打8萬劑，6天要打到48萬劑，除了新北市民來施打以外，剛剛也看到有來自台北市、宜蘭縣，甚至還有彰化縣的民眾，都歡迎大家來施打，只要新北市做得到，都願意多做一點。也謝謝最辛苦的醫護同仁，因為他們每天施打量這麼大，非常辛苦。

衛生局說明，此次疫苗種類包含AZ、莫德納及BNT，施打地點包括28處中大型社區站、29區衛生所、39家醫院及400家診所，開放對象為第12輪第1階段平台對象及里鄰系統分區分里安排65歲以上(包含原住民55歲以上)長者。新北市BNT、AZ、莫德納提供施打量約48萬3千人，是全國最多，預約率近100%，平均一天接種人數達8萬人，因此開設最大型的五股工商展覽館，以因應龐大的接種量能需求。

衛生局表示，五股工商展覽館開出可預約量3萬5千人，預約率近100%，今（23）日就有5500人已預約接種BNT第一劑疫苗，提醒預約成功的民眾，確認接種地點，備妥身分證及健保卡依照預約的時段前往施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。