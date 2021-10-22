虎豹潭意外 侯友宜：將檢視市內需涉水而過區域

虎豹潭落水事件搜救行動結束，新北市長侯友宜今天指出，市府將全面檢視境內所有需涉水而過的區域，並責成業者負起公安責任，更重要是教育民眾敬畏山林，重視氣候變化。

新北市雙溪區虎豹潭落水意外造成6人罹難，搜救行動於21日結束。侯友宜今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病））疫情說明直播，中央社記者詢問，是否會持續封閉梳子壩，市府後續檢討、防範意外的具體作為有哪些。

侯友宜18日宣布暫時封閉當時落水民眾跨越的梳子壩，這座攔砂壩附近並無相關告示，也沒有禁止跨越標語，「梳子壩是水利署水資源管轄特定區域，主管機關應該要把安全做好，若他們不做，市府就自己做」。

侯友宜今天表示，搜救行動告一段落後，市府今天要求新北市府副秘書長張其強召集民政局與相關區公所、市府水利局及農業局、消防局、觀光旅遊局等單位，全面檢視新北市境內所有需涉水而過的區域。

侯友宜說，只有提高警覺，對大自然保持敬畏，才能夠更親近山林，讓新北登山健行更安全。民眾休閒務必注意周遭環境變化，包括水域上游山區烏雲密布、溪水混濁變色、浮木樹枝漂流而下、水流速度加快，並有大量的水（齊頭水）流下，要特別注意。

至於其它涉水區或步道是否封閉，侯友宜表示，會調整有些不合時宜規範，部分暫時封閉的措施，能解除就解除，梳子壩也將解除先前暫時的封閉，後續會加強設立標語，提醒民眾注意相關氣候變化引起的危機。

說明會後，侯友宜告訴中央社記者，會持續提醒休閒觀光業者負起公共安全管理責任，達到什麼樣的警戒標準要如何提醒遊客，本來就是業者應負的責任，各區公所及消防局都不斷要求業者要配合落實。

他指出，教育民眾危機意識與自救能力才是根本，最重要的是學校的教育宣導，因為許多孩子不懂水域安全及山林環境的變化，他已責成教育局透過相關課程及宣導，讓孩子們能有敬畏山林的心態及安全親近水域的知識。