北捷：COVID-19疫情影響 台北小巨蛋首見虧損
台北市議員王鴻薇今天說，北捷委託經營管理事業貓纜、台北小巨蛋等今年恐虧損嚴重。北捷指出，受到COVID-19疫情影響，台北小巨蛋至年底估虧損4600萬元，是首次出現虧損狀況。
台北市議會下午召開交通部門定期會，中國國民黨籍市議員王鴻薇質詢，台北捷運公司日前報告時提到，今年營運狀況可能虧損，經調閱資料發現，北捷委託經營管理事業包含貓纜、台北小巨蛋、兒童新樂園也是同樣狀況。
王鴻薇指出，北捷本業為交通，今年虧損嚴重，無法確定要花多久時間才能補足虧損費用，且捷運設施長期以來多為虧損，加上本業是以服務性質為主，出現COVID-19疫情時，無疑會影響營收狀況。
此外，北捷應仔細評估規劃投資TOD（大眾運輸導向發展）案，否則可能導致虧損更嚴重，她認為投資副業應更精準。
台北捷運公司總經理黃清信答詢指出，統計至9月底止，北捷委託經營管理事業，包含貓空纜車、兒童新樂園、台北小巨蛋，因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，分別虧損新台幣9900萬元、5500萬元及1500萬元。
黃清信說，例如台北小巨蛋，從民國97年9月間接手委託經營管理後，今年將首度出現虧損，預估至年底可能達4600萬元，主要是受疫情影響。
北捷事後對此回應，因受疫情影響，今年運量大幅減少，且無法開源收入，將規劃節流支出因應，例如調整人力進用時程等方式，撙節開支。此外，也會持續依台北市政府商業極大化政策及執行TOD案增加營收。
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