快訊

「民主戰艦」朱高正晚間病逝 前立委林正杰臉書證實

震撼彈！全聯宣布併購大潤發 預計明年中完成

新北：第12輪疫苗接種率高 沒有第2劑AZ棄打狀況

中央社 / 新北22日電

新北市衛生局長陳潤秋今天表示，COVID-19第12輪疫苗接種第1階段，新北共開出48.3萬劑，每個地方施打率都很高，其中AZ疫苗施打率高達97%，沒有第2劑AZ疫苗棄打狀況。

新北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播，新北市衛生局指出，新北第12輪疫苗第1階段接種人數高達48萬餘人次，是全國最多，平均1天接種8萬人次。

媒體詢問，第12輪第1階段接種傳出台北市量能不足，許多台北市民跨區到新北接種，可能出現排擠效應；另外，中央開放AZ疫苗將可混打BNT疫苗後，是否有「第2劑棄AZ改打BNT」情況。

對此，陳潤秋指出，針對跨區到新北接種的民眾，市府會盡力將接種站台與數量開出來，滿足民眾登記；至於棄打問題，新北每個地方施打率都很高，今天第2劑AZ疫苗的接種率高達97%，看不出有「第2劑棄AZ改打BNT」情況。

新北市長侯友宜表示，新北今天沒有新增確診個案，列管數39人，疫情算是非常穩定，期待能持續保持下去，讓市民生活持續回復到常態。

新北市衛生局發言人高詩琪指出，今天至27日連續6天集中施打AZ、莫德納（Moderna）及BNT等3種疫苗，開放對象為第12期第1階段平台開放對象，及里鄰系統分區、分里安排的65歲以上（包原住民55歲以上）長者。

她說，新北市施打量達48.3萬人次，是全國最多，平均新北1天接種8萬人次，因此開設最大型的五股工商展覽館進行施打，這是醫護負荷最大的一次挑戰，非常感謝新北醫護的辛勞，守護民眾健康。

AZ疫苗 衛生局

延伸閱讀

18.4萬長者莫德納第2劑還沒打 新北明宣布接種規畫

新北女高中生打完BNT後患紅斑性狼瘡 衛生局未接獲

新北：防疫逐漸鬆綁 仍要隨時繃緊防疫神經

口罩放寬政策模糊 民代籲新北市府訂出明確指引

相關新聞

北捷副業慘慘兮兮 王鴻薇曝：小巨蛋首度虧4600萬

台北捷運今年1至8月的赤字逾30億元，本業加副業全年最慘恐賠80億元，台北市議員王鴻薇下午在議會質詢指出，北捷副業幾乎都...

因「體制」拒赴北市議會委員會報告 蔡炳坤：可到大會說明

台北市花博打疫苗出現亂象，但副市長黃珊珊、蔡炳坤以「體制問題」拒赴議會委員會進行專案報告，北市議會決議停審衛生局預算。對...

北土城交流道延後是被侯友宜影響？交通局澄清：設計變更

新北市近年加速建設交通網絡，新北市議員江怡臻今在議會質詢時提到，針對北土城交流道以及Youbike2.0的增設，地方上有...

反對夾娃娃機與學校距離縮短 新北議員粉專被業者灌爆

新北市議會昨日審查「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」（俗稱夾娃娃機）草案，其中夾娃娃機店與學校的距離引起爭議，市議員...

新北好人好事代表頒獎 他六天守北勢溪以科技助警搜救

新北今頒發110年好人好事代表獎，市長侯友宜到場表揚及祝賀，並特別點名獲獎人新北市急難救助協會大隊長楊敏政，除恭喜得獎外...

國寶藝師莊武男 珍藏千年古石獅大公開

台灣碩果僅存的寺廟彩繪宗師，國寶級大師莊武男，在新北市淡水區建造2千多坪的「錦繡莊」，莊武男老師將畢生到國內外各地所收藏上千隻石獅座像，挑選其中80多隻來舉辦石獅展覽，最久的還有千年前的石獅像，希望讓大家了解到文化傳承的重要性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。