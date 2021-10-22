新北：第12輪疫苗接種率高 沒有第2劑AZ棄打狀況

新北市衛生局長陳潤秋今天表示，COVID-19第12輪疫苗接種第1階段，新北共開出48.3萬劑，每個地方施打率都很高，其中AZ疫苗施打率高達97%，沒有第2劑AZ疫苗棄打狀況。

新北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播，新北市衛生局指出，新北第12輪疫苗第1階段接種人數高達48萬餘人次，是全國最多，平均1天接種8萬人次。

媒體詢問，第12輪第1階段接種傳出台北市量能不足，許多台北市民跨區到新北接種，可能出現排擠效應；另外，中央開放AZ疫苗將可混打BNT疫苗後，是否有「第2劑棄AZ改打BNT」情況。

對此，陳潤秋指出，針對跨區到新北接種的民眾，市府會盡力將接種站台與數量開出來，滿足民眾登記；至於棄打問題，新北每個地方施打率都很高，今天第2劑AZ疫苗的接種率高達97%，看不出有「第2劑棄AZ改打BNT」情況。

新北市長侯友宜表示，新北今天沒有新增確診個案，列管數39人，疫情算是非常穩定，期待能持續保持下去，讓市民生活持續回復到常態。

新北市衛生局發言人高詩琪指出，今天至27日連續6天集中施打AZ、莫德納（Moderna）及BNT等3種疫苗，開放對象為第12期第1階段平台開放對象，及里鄰系統分區、分里安排的65歲以上（包原住民55歲以上）長者。

她說，新北市施打量達48.3萬人次，是全國最多，平均新北1天接種8萬人次，因此開設最大型的五股工商展覽館進行施打，這是醫護負荷最大的一次挑戰，非常感謝新北醫護的辛勞，守護民眾健康。