新北淨零碳從鄰里出發 這校以校羊排泄物做肥料減碳

新北近來力促低碳生活，今也頒發低碳標章授證典禮，其中獲「金熊級」標章的淡水文化國小，以校羊放牧取代傳統割草，並將其排泄物製成天然肥料，同時降低碳排放量。

新北今舉辦「低碳校園、低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮」，共有15所學校、25個社區獲得低碳標章，1個行政區11個里獲行政院環境保護署低碳永續家園認證；環保局長程大維局長頒發證書，並表揚各單位在低碳改造的努力，也盼獲認證單位持續發揮創意擔當領頭羊，與新北一同朝向淨零碳目標努力。

環保局說明，獲得「金熊級」標章的淡水區文化國小積極推廣減塑，以校羊放牧取代傳統割草，並將其排泄物製成天然肥料，同時降低碳排放量；獲「白金級」標章的山海青社區，在屋頂設置3.05kWp太陽能光電系統，供電給社區庭院燈、生態池太陽能打氧器等公共設施，既節省電費又能營造綠能家園；獲環保署低碳永續家園「銀級」認證的汐止區公所，致力於里、社區及校園低碳措施，如推動植栽綠化、綠能節電、綠色運輸及資源循環等。