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新北淨零碳從鄰里出發 這校以校羊排泄物做肥料減碳

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
獲得低碳校園金熊級標章的5個學校代表與新北環保局長程大維合照。圖／新北市環保局提供
獲得低碳校園金熊級標章的5個學校代表與新北環保局長程大維合照。圖／新北市環保局提供

新北近來力促低碳生活，今也頒發低碳標章授證典禮，其中獲「金熊級」標章的淡水文化國小，以校羊放牧取代傳統割草，並將其排泄物製成天然肥料，同時降低碳排放量。

新北今舉辦「低碳校園、低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮」，共有15所學校、25個社區獲得低碳標章，1個行政區11個里獲行政院環境保護署低碳永續家園認證；環保局長程大維局長頒發證書，並表揚各單位在低碳改造的努力，也盼獲認證單位持續發揮創意擔當領頭羊，與新北一同朝向淨零碳目標努力。

環保局說明，獲得「金熊級」標章的淡水區文化國小積極推廣減塑，以校羊放牧取代傳統割草，並將其排泄物製成天然肥料，同時降低碳排放量；獲「白金級」標章的山海青社區，在屋頂設置3.05kWp太陽能光電系統，供電給社區庭院燈、生態池太陽能打氧器等公共設施，既節省電費又能營造綠能家園；獲環保署低碳永續家園「銀級」認證的汐止區公所，致力於里、社區及校園低碳措施，如推動植栽綠化、綠能節電、綠色運輸及資源循環等。

環保局表示，想加入低碳行列的社區，歡迎申請「低碳社區規劃師」免費至社區協助低碳改造規劃，亦可利用「節電診所」提供免費的社區節電診斷服務，詳情可至新北市低碳生活網（http://lowcarbon.epd.ntpc.gov.tw）查詢或撥打節電診所服務專線89146173。

「低碳校園、低碳社區標章暨低碳永續家園授證」低碳認證列表。圖／新北市環保局提供
「低碳校園、低碳社區標章暨低碳永續家園授證」低碳認證列表。圖／新北市環保局提供
淡水區文化國小獲金熊級標章，該校園於警衛室屋頂設置太陽能光電綠屋頂。圖／新北市環保局提供
淡水區文化國小獲金熊級標章，該校園於警衛室屋頂設置太陽能光電綠屋頂。圖／新北市環保局提供

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