反對夾娃娃機與學校距離縮短 新北議員粉專被業者灌爆

新北市議會昨日審查「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」（俗稱夾娃娃機）草案，其中夾娃娃機店與學校的距離引起爭議，市議員陳儀君因堅持店面應距離學校200公尺以上，粉專被娃娃機業者留言灌爆，服務處還接獲恐嚇電話，陳儀君表示，服務處接獲10多通類似電話，她也已經報警。

昨天審查過程中，陳儀君認為，夾娃娃機店與學校的距離200公尺以上，民進黨議員戴瑋姍則堅持放寬到50公尺，兩方意見僵持不下，議長蔣根煌一度要妥協放寬到75公尺，在陳儀君、林國春、陳永福等人堅持下，最後通過市府版本距離學校100公尺以上。

陳儀君昨晚結束質詢，在粉專寫下「各位夾娃娃業者辛苦了，議會本來就會有正反兩邊聲音，我代表家長們在議會反應，也別直接對號入座，我在質詢第二階段時，表達是一少部分夾娃娃機放置非法毒品、電子菸等，一顆老鼠屎讓我有這樣印象。」，但不少業者因此不滿，不但灌爆陳儀君臉書留言，還有業者打電話到陳的服務處恐嚇、還揚言要潑漆。

陳儀君受訪表示，辦公室稍早接到未顯示電話，對方聲稱下周一上午十點會有人要去服務處抗議，認為已造成困擾，也已經報警，她認為這是民主社會有言論自由，她只是表達意見的議員之一，為何只針對她一人，而且是被有系統組織的集體攻擊，從電話到網路，讓她自己覺得恐懼，身心感到壓力，從昨天起到今天，服務處已接到10多通電話來抗議、恐嚇。