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新北好人好事代表頒獎 他六天守北勢溪以科技助警搜救

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北今頒發110年好人好事代表獎，市長侯友宜到場表揚及祝賀。記者李成蔭／攝影
新北今頒發110年好人好事代表獎，市長侯友宜到場表揚及祝賀。記者李成蔭／攝影

新北今頒發110年好人好事代表獎，市長侯友宜到場表揚及祝賀，並特別點名獲獎人新北市急難救助協會大隊長楊敏政，除恭喜得獎外，也感謝楊敏政在這次虎豹潭落水意外幫了很大的忙，不但長時間守在當地，還運用科技空拍協助搜救行動；另外新店分局屈尺派出所警員吳政彧，在年初冒險進入已陷入火海建築救出三名受困者，不顧自身安危救人的英勇事蹟也成為佳話。

為感謝在新北市默默付出、熱心公益的人士，市府與新北市表揚好人好事運動協會在今下午表揚20位110年好人好事代表，侯友宜也到場表揚及祝賀，他還表示台灣太聒噪，有些人只會成天批評，社會其實需要大家存好心、說好話、當好人、做好事，就像這次的代表們，帶頭示範正向的力量。

侯友宜特別點名楊敏政與吳政彧，他說楊敏政在這次虎豹潭救援行動中一直待在現場長達六天，還運用空中和水下無人機，協助消防局搜救。據了解，楊敏政24歲即加入台北縣急難救援協會，迄今28年，幾乎每場重大災難都能看到他救援身影。

楊敏政表示，他第二天配合消防局救援行動，利用無人機進行空拍和水下作業，因為無人機有先進技術能得知座標方位，當發現失蹤者時就可以立即到地點去進行搜尋，期間每次拍攝回來，都會重新再檢視拍照跟影片，看看飛行任務當中有無疏漏之處，以避免失去救援機會，整個救援行動在跟時間和死神拔河，總算在119小時內完成第6名劉姓女童的搜尋任務。

吳政彧則於今年1月14日接獲安養中心火警通報，抵達現場後建物已陷入火海，他冒險逐樓檢查，並在發現高齡91歲的長者後立即揹出，又重返火場再救出2名受困長者。他說之所以會一而再再而三進入火場，也許就像是電影「鋼鐵英雄」的主角一樣，在戰場上沒有其他想法，就只是秉持救人的信念硬著頭皮衝，也感謝期間有許多善良且有行動力的人一起幫忙。

侯友宜對每位獲獎者事蹟如數家珍，他還提到樹林鎮南宮董事長許正秋50多年來為在地方默默為社會福利和人心教化付出，另外像救國團新北團委會主委洪淳逸長年樂善好施，在擔任獅子會300B1區總裁期間，光捐贈復康巴士就高達15輛，其他還有數百萬的救災基金和公益活動。

110年新北市好人好事代表20位，包括黃騰霆、陳冠中、楊敏政、羅英弘、高文良、柯茂琳、陳寶英、劉素枝、許正秋、黃秀英、柯進學、洪淳逸、張永耀、郭明忠、吳政彧、陳英俊、林偉峰、江明性、邱尾玟和王祥二。

新北市長侯友宜。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜特別點名獲獎人新店分局屈尺派出所警員吳政彧，在年初冒險進入已陷入火海建築救出三名受困者，不顧自身安危救人的英勇事蹟也成為佳話。圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜特別點名獲獎人新店分局屈尺派出所警員吳政彧，在年初冒險進入已陷入火海建築救出三名受困者，不顧自身安危救人的英勇事蹟也成為佳話。圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜特別點名獲獎人新北市急難救助協會大隊長楊敏政，除恭喜得獎外，也感謝楊敏政在這次虎豹潭落水意外幫了很大的忙。圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜特別點名獲獎人新北市急難救助協會大隊長楊敏政，除恭喜得獎外，也感謝楊敏政在這次虎豹潭落水意外幫了很大的忙。圖／新北市社會局提供

侯友宜 空拍

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