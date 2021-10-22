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疫情衝擊青年就業 北市勞動局供1萬5000元協助求職

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市勞動局推出台北青年職涯儲值護照方案，提供3個月共1萬5000元的補助，協助青年初次求職。圖／北市府提供
北市勞動局推出台北青年職涯儲值護照方案，提供3個月共1萬5000元的補助，協助青年初次求職。圖／北市府提供

受到疫情衝擊，北市青年找工作數量創新高，勞動局今推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，提供3個月共1萬5000元的尋職津貼，對象限定設籍於台北市4個月以上的青年，即起至今年底預估60人來申請、預算30萬元。

勞動局長陳信瑜表示，北市產業以服務業為主，受疫情影響甚鉅，再加上今年預計出國的青年計畫延遲，轉投入就業市場，導致短期失業率上升，預估本年度首次就業青年將需要比往年更長的求職期。

勞動局即起推「青年職涯儲值護照」方案，初次尋職青年如果已經找工作超過4個月以上，可參與第一階段的「台北青年職涯儲值護照」，邀請青年先至台北青年職涯發展中心，經過職業心理測驗及就業諮詢後，接受1次以上推介就業，可申請5000元補助。

勞動局說，第二、三階段可至北市各就業服務站接受職涯諮詢、就業研習班等服務。針對達成申請條件的積極尋職者，按月次發給補助5000元，合計最高可領1萬5000元，希望青年安心尋職，勞動局也會替青年分擔經濟壓力。

勞動局指出，這項政策已經先支用30萬預算，期間是到今年底，預估2個月會有60人參與，但經費和人數都不是上限，不會有經費不足的問題，若超過人數、預算，也會有其他預算可支用，明年會繼續辦理，期限視疫情狀況而定。

北市勞動局推出台北青年職涯儲值護照方案，提供3個月共1萬5000元的補助，協助青年初次求職。圖／北市府提供
北市勞動局推出台北青年職涯儲值護照方案，提供3個月共1萬5000元的補助，協助青年初次求職。圖／北市府提供
北市勞動局推出台北青年職涯儲值護照方案，提供3個月共1萬5000元的補助，協助青年初次求職。圖／北市府提供
北市勞動局推出台北青年職涯儲值護照方案，提供3個月共1萬5000元的補助，協助青年初次求職。圖／北市府提供

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