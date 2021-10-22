新北山藥盛產季到 口感佳秋冬食補養生正當時

新北市政府今天指出，正值山藥盛產季，新北山藥具有口感Q彈綿細、切口不易褐化優點，因有膳食纖維與黏液可助消化，秋冬適合養生調理，鼓勵民眾走訪東北角山藥產地尋寶。

瑞芳地區農會理事長林光明今天在推薦記者會表示，新北山藥以種植台灣特有野生品種「基隆原生種山藥」為特色，薯塊富含多種營養物質及幫助消化的膳食纖維與黏液質，有助於養生；且產地鄰近消費地，更可掌握產品的新鮮度。

新北市政府農業局長李玟指出，山藥品種有10餘種，「基隆原生種山藥」屬於瑞芳區、平溪區、雙溪區、三芝區等一帶種植的台灣野生特有種。

李玟說，新北山藥依照不同品種及栽培方式分為原生種（穴管栽培）、原生種（非穴管栽培）、大薯種（紅、白皮屑）、刺薯種。銷售價格每台斤約新台幣200元至300元間。整體種植面積為46公頃，年產量約600公噸，產值約1.8億元。

他表示，目前是盛產季節，新北山藥吃起來纖維細緻、肉質口感與細緻度都很好、黏液豐富、切開後斷面不容易變色，讓許多饕客都念念不忘，是秋冬滋補的首選。

新北市長侯友宜在記者會致詞指出，山藥與綠竹筍、甘藷並列「新北健康三寶」，東北角地區盛行將山藥製作美味的食補料理熟食，例如山藥排骨湯或山藥香菇雞湯，適合在季節變化時調理身體。

李玟表示，天氣日漸轉涼，山藥最適合養氣補氣照顧身體。今天與電商平台合作，銷售使用新北山藥製作的養生雞湯調理包，讓民眾透過電商宅配訂購，只要打開包裝加熱，在家也能輕鬆享受新北山藥養生料理。

新北市政府農業局農牧經營管理科長游富鈴說，除電商平台能購買山藥產品，還推出限量山藥體驗券，可抵用山藥產地田間體驗及品嚐在地山藥特色料理，鼓勵民眾與山藥近距離接觸，前往產地吃道地料理。

相關資訊，可洽瑞芳地區農會、平溪區農會、三芝區農會。