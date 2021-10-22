北捷副業慘慘兮兮 王鴻薇曝：小巨蛋首度虧4600萬

台北捷運今年1至8月的赤字逾30億元，本業加副業全年最慘恐賠80億元，台北市議員王鴻薇下午在議會質詢指出，北捷副業幾乎都虧損，包括貓纜、兒童樂園等都是幾千萬虧損，連台北小巨蛋，目前已經確定虧損至少4600萬，這也是北捷從民國97年接手小巨蛋營運以來，首度虧損。北捷表示，因受疫情影響，會撙節開支。

王鴻薇說，北捷一次疫情就慘虧，不知道要多少年才能補回去，捷運公司還新增副業，會不會越做越虧，這都需要更審慎評估，例如北捷現在賣咖啡、紅酒，還經營線上商城，但商城到現在只賺4萬元。

王鴻薇指出，目前全台捷運公司都處於虧損，9月各捷運公司評估，新北2.2億、桃園9億、台中6億、高雄8億，台北市身為領頭羊更是虧逾50億，過去北捷都是靠副業弭平虧損，如今可以說是全線失守。

他舉例，貓纜虧了近1億，兒童新樂園更虧破5500萬元，讓這些本來是救命的副業反而都成了拖累，北捷未來規畫新的TOD案恐怕得好好想想，否則越做越虧，到時候只會拖累下任市長。

王鴻薇指出，捷運設施長期以來許多都是虧損的狀態，還是要看路線的使用量來定奪，本業以目前的訂價策略，是偏向服務性質，疫情出現無疑是雪上加霜，副業的投資眼光更需要精準，現在台北市就有幾間飯店，才剛蓋好不久就面臨疫情，最後只能轉為防疫旅館苦撐待變，都是值得市府警惕的案例。

北捷指出，因應疫情運量大幅減少，旅客客運無法開源收入，也坦言目前賺錢的項目和營收，大多靠場站出租廣告和場租的收入，未來仍將持續依據市府商業極大化政策來經營，另外，北捷也正執行TOD（大眾運輸導向發展）案，加強營收，另輔以節流支出因應，例如調整人力進用時程，以及及非關安全的維修的排程等，撙節開支。