活化汐止白匏湖19.7公頃 賴品妤推運動園區

今年東京奧運，台灣代表隊創下歷史佳績，為了讓選手有更好的練習場地，立法委員賴品妤在立院質詢時就提出，在汐止區原法部用地，也就是白匏湖有大約19.7公頃的場地，可以成立運動園區的構想，而教育部長潘文忠也允諾將儘速評估。

賴品妤指出，這塊地其實在30年前，也就是1990年是想做為女子監獄的預定地，但是隨著時代的演進，汐止在這30年人口成長非常快速，今年九月在和立委委員沈發惠及新北市議員張錦豪的努力下，目前法務部是確定不會蓋女子監獄了，所以，接下來是這塊地如何活化，因為這塊地佔地方整有達19.7公頃，佔地非常大，所以，就提出了北部運動基地的計劃。

賴品妤強調，一直以來地方一直殷殷期待能夠有一個符合比賽規格的棒球場，因為，汐止的棒球其實非常有名，但是孩子們要訓練都要到外縣市去，這真的是很可惜的一件事情，所以，第一個是希望這塊地能夠做一個符合規格的棒球場，再來就是運動園區規劃，像這次東京奧運可以看到台灣有非常好的成績，這也仰賴運動科學的研究，所以認為一個運動科研中心是很重要的。

賴品妤表示，剩下的空間使用，因為現在南部的國訓中心有一些新興的奧運項目是沒有符合國際規格場地的狀況，所以，建議納入台灣目前較弱勢極，需要幫助的新興體育項目如韻律體操、滑板場地。整體來說，能利用這塊國有地佔地19.7公頃，希望教育部能儘速評估於此設立體育界非常需要的運科中心、韻律體操場、滑板場，以及地方長期盼望的簡易棒球場，讓「四個願望一次滿足」，整合為「台灣運動園區北區基地」，為台灣體育發展注入關鍵養分。