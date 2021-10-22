快訊

莫粉去哪了？莫德納限時加開6小時 指揮中心：預約不到一半

情婦超過5000人！西班牙前國王曾被打「乖乖針」防私生子

活化汐止白匏湖19.7公頃 賴品妤推運動園區

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
立法委員賴品妤提出白匏湖有大約19.7公頃的場地，可以成立運動園區的構想，而教育部長潘文忠也允諾將儘速評估。 圖／觀天下有線電視提供
立法委員賴品妤提出白匏湖有大約19.7公頃的場地，可以成立運動園區的構想，而教育部長潘文忠也允諾將儘速評估。 圖／觀天下有線電視提供

今年東京奧運，台灣代表隊創下歷史佳績，為了讓選手有更好的練習場地，立法委員賴品妤在立院質詢時就提出，在汐止區原法部用地，也就是白匏湖有大約19.7公頃的場地，可以成立運動園區的構想，而教育部長潘文忠也允諾將儘速評估。

賴品妤指出，這塊地其實在30年前，也就是1990年是想做為女子監獄的預定地，但是隨著時代的演進，汐止在這30年人口成長非常快速，今年九月在和立委委員沈發惠及新北市議員張錦豪的努力下，目前法務部是確定不會蓋女子監獄了，所以，接下來是這塊地如何活化，因為這塊地佔地方整有達19.7公頃，佔地非常大，所以，就提出了北部運動基地的計劃。

賴品妤強調，一直以來地方一直殷殷期待能夠有一個符合比賽規格的棒球場，因為，汐止的棒球其實非常有名，但是孩子們要訓練都要到外縣市去，這真的是很可惜的一件事情，所以，第一個是希望這塊地能夠做一個符合規格的棒球場，再來就是運動園區規劃，像這次東京奧運可以看到台灣有非常好的成績，這也仰賴運動科學的研究，所以認為一個運動科研中心是很重要的。

賴品妤表示，剩下的空間使用，因為現在南部的國訓中心有一些新興的奧運項目是沒有符合國際規格場地的狀況，所以，建議納入台灣目前較弱勢極，需要幫助的新興體育項目如韻律體操、滑板場地。整體來說，能利用這塊國有地佔地19.7公頃，希望教育部能儘速評估於此設立體育界非常需要的運科中心、韻律體操場、滑板場，以及地方長期盼望的簡易棒球場，讓「四個願望一次滿足」，整合為「台灣運動園區北區基地」，為台灣體育發展注入關鍵養分。

東京奧運 賴品妤 汐止

延伸閱讀

獨／「去蔣化」總是在選舉前 綠提案廢中正紀念堂管理處組織法

人情冷暖！陳柏惟涉賭解釋文 綠營加油團跑到一個不剩

肇逃還「你很棒」？陳柏惟認錯文 綠營大咖一片加油聲

瑞芳高工校友贈消毒門 提供課程產學合作

相關新聞

北捷副業慘慘兮兮 王鴻薇曝：小巨蛋首度虧4600萬

台北捷運今年1至8月的赤字逾30億元，本業加副業全年最慘恐賠80億元，台北市議員王鴻薇下午在議會質詢指出，北捷副業幾乎都...

因「體制」拒赴北市議會委員會報告 蔡炳坤：可到大會說明

台北市花博打疫苗出現亂象，但副市長黃珊珊、蔡炳坤以「體制問題」拒赴議會委員會進行專案報告，北市議會決議停審衛生局預算。對...

北土城交流道延後是被侯友宜影響？交通局澄清：設計變更

新北市近年加速建設交通網絡，新北市議員江怡臻今在議會質詢時提到，針對北土城交流道以及Youbike2.0的增設，地方上有...

反對夾娃娃機與學校距離縮短 新北議員粉專被業者灌爆

新北市議會昨日審查「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」（俗稱夾娃娃機）草案，其中夾娃娃機店與學校的距離引起爭議，市議員...

新北好人好事代表頒獎 他六天守北勢溪以科技助警搜救

新北今頒發110年好人好事代表獎，市長侯友宜到場表揚及祝賀，並特別點名獲獎人新北市急難救助協會大隊長楊敏政，除恭喜得獎外...

國寶藝師莊武男 珍藏千年古石獅大公開

台灣碩果僅存的寺廟彩繪宗師，國寶級大師莊武男，在新北市淡水區建造2千多坪的「錦繡莊」，莊武男老師將畢生到國內外各地所收藏上千隻石獅座像，挑選其中80多隻來舉辦石獅展覽，最久的還有千年前的石獅像，希望讓大家了解到文化傳承的重要性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。