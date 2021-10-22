國寶藝師莊武男 珍藏千年古石獅大公開
台灣碩果僅存的寺廟彩繪宗師，國寶級大師莊武男，在新北市淡水區建造2千多坪的「錦繡莊」，莊武男老師將畢生到國內外各地所收藏上千隻石獅座像，挑選其中80多隻來舉辦石獅展覽，最久的還有千年前的石獅像，希望讓大家了解到文化傳承的重要性。
在眾多石雕像中，石獅更是莊武男老師的最愛，他從40年前，到中國大陸去遊玩，就開始收藏這些具有意義還有年代久遠的石獅，莊武男老師說，追朔到最久的還有千年前的石獅像，而其他大部份都是清、明、宋朝還有東漢時期的石獅子。
過去石獅被認為有具辟邪的作用，後來人們用來趨吉避凶的象徵，更有人視為招財的吉祥物，而台灣的石獅子大多源於閩粵，獅子造型也於北方不大相同，莊老師說，在台灣大多的石獅造型有區分成公獅及母獅，公的石獅子拿著彩球，而母的石獅則是帶子。
莊武男老師說，一般在廟宇常看到的石獅子為座獅，展現出威武的型態，而他所收藏的石獅，有風獅爺、座獅、旗桿斗獅、印斗獅、廟獅、等等相當多種，大多都使用花崗岩雕刻而成，希望透過這樣的石獅展覽，讓更多人了解石獅文化，並且傳承下去。
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