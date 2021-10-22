汐止舊長安橋改建人行橋 27日拆除明年底完工

橫跨基隆河，不符合基隆河200年防洪標準的舊長安橋，是汐止鄉長地區居民進出的重要橋樑，在新長安橋蓋好後，就一直規劃拆橋，現在終於要動工，本月27日就要拆掉，並且改建為一座不落墩，只供行人通行的人行橋，預計明年底完工。

新北市議員廖先翔表示，長安橋要改建最主要的原因是水利署告知地方政府，長安橋不符合基隆河200年防洪標準的設置，如果不拆除的話有很高的機率會有區域淹水的情形，為了避免水患再發生，新北市政府配合將長安橋拆除，同時儘量滿足地方需求，開車影響比較小，但是行人希望能夠走舊橋路線，所以，新北市政府也從善如流，在舊橋拆除之後，會用新的防洪標準蓋一座人行橋，讓行人、長輩或是自行車都能夠在新橋通行。

鄉鄉里長曾俊華說，舊的長安橋就要在10/27日封橋做新的景觀橋，那長安橋本來就是里內全部的車子、行人主要的通行橋樑，假如拆掉的話，因為新橋離居住的地方來說要繞的比較遠，所以，在經過十幾年大家的力爭、溝通後，現在新北市政府也將蓋一座新的景觀橋，讓行人、自行車通行，新的人行橋沒有橋墩，橋也蠻寬的，晚上還有座椅可以欣賞基隆河的夜景。

舊長安橋拆除及人行橋興建工程就要在這個月27日封橋施工，將封路交通管制，也請民眾配合改道，預計工期到明年11月完工。