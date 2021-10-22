快訊

莫粉去哪了？莫德納限時加開6小時 指揮中心：預約不到一半

情婦超過5000人！西班牙前國王曾被打「乖乖針」防私生子

汐止舊長安橋改建人行橋 27日拆除明年底完工

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止舊長安橋本月27日就要拆掉，並且改建為一座不落墩，只供行人通行的人行橋，預計明年底完工。 圖／觀天下有線電視提供
汐止舊長安橋本月27日就要拆掉，並且改建為一座不落墩，只供行人通行的人行橋，預計明年底完工。 圖／觀天下有線電視提供

橫跨基隆河，不符合基隆河200年防洪標準的舊長安橋，是汐止鄉長地區居民進出的重要橋樑，在新長安橋蓋好後，就一直規劃拆橋，現在終於要動工，本月27日就要拆掉，並且改建為一座不落墩，只供行人通行的人行橋，預計明年底完工。

新北市議員廖先翔表示，長安橋要改建最主要的原因是水利署告知地方政府，長安橋不符合基隆河200年防洪標準的設置，如果不拆除的話有很高的機率會有區域淹水的情形，為了避免水患再發生，新北市政府配合將長安橋拆除，同時儘量滿足地方需求，開車影響比較小，但是行人希望能夠走舊橋路線，所以，新北市政府也從善如流，在舊橋拆除之後，會用新的防洪標準蓋一座人行橋，讓行人、長輩或是自行車都能夠在新橋通行。

鄉鄉里長曾俊華說，舊的長安橋就要在10/27日封橋做新的景觀橋，那長安橋本來就是里內全部的車子、行人主要的通行橋樑，假如拆掉的話，因為新橋離居住的地方來說要繞的比較遠，所以，在經過十幾年大家的力爭、溝通後，現在新北市政府也將蓋一座新的景觀橋，讓行人、自行車通行，新的人行橋沒有橋墩，橋也蠻寬的，晚上還有座椅可以欣賞基隆河的夜景。

舊長安橋拆除及人行橋興建工程就要在這個月27日封橋施工，將封路交通管制，也請民眾配合改道，預計工期到明年11月完工。

基隆

延伸閱讀

柯P批騙局升級還是騙局 林右昌：別見不得汐止和基隆好

營建署：汙水建設年補助新北市20億元 全國最高

溪水沖刷淘空 汐止姜子寮步道路基要改善

路邊被佔用沒車位 汐止長興街規劃收費停車格

相關新聞

北捷副業慘慘兮兮 王鴻薇曝：小巨蛋首度虧4600萬

台北捷運今年1至8月的赤字逾30億元，本業加副業全年最慘恐賠80億元，台北市議員王鴻薇下午在議會質詢指出，北捷副業幾乎都...

因「體制」拒赴北市議會委員會報告 蔡炳坤：可到大會說明

台北市花博打疫苗出現亂象，但副市長黃珊珊、蔡炳坤以「體制問題」拒赴議會委員會進行專案報告，北市議會決議停審衛生局預算。對...

北土城交流道延後是被侯友宜影響？交通局澄清：設計變更

新北市近年加速建設交通網絡，新北市議員江怡臻今在議會質詢時提到，針對北土城交流道以及Youbike2.0的增設，地方上有...

反對夾娃娃機與學校距離縮短 新北議員粉專被業者灌爆

新北市議會昨日審查「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」（俗稱夾娃娃機）草案，其中夾娃娃機店與學校的距離引起爭議，市議員...

新北好人好事代表頒獎 他六天守北勢溪以科技助警搜救

新北今頒發110年好人好事代表獎，市長侯友宜到場表揚及祝賀，並特別點名獲獎人新北市急難救助協會大隊長楊敏政，除恭喜得獎外...

國寶藝師莊武男 珍藏千年古石獅大公開

台灣碩果僅存的寺廟彩繪宗師，國寶級大師莊武男，在新北市淡水區建造2千多坪的「錦繡莊」，莊武男老師將畢生到國內外各地所收藏上千隻石獅座像，挑選其中80多隻來舉辦石獅展覽，最久的還有千年前的石獅像，希望讓大家了解到文化傳承的重要性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。