偏鄉駐點服務 觀天下有線讓民眾揪感心

觀天下有線電視為替偏鄉民眾就近服務，今(22)日在平溪十分寮成安宮辦理偏鄉駐點服務，現場為民眾辦理申裝異動、定期扣款等多項服務，讓偏鄉的民眾免去奔波，就近就可以有貼心的服務。

觀天下數位有線電視深耕地方多年，為了能夠就近服務偏鄉的民眾，讓民眾可以就近辦理有線電視相關的業務及處理各項疑難雜症，不用大費周章跑一趟汐止，今天就特別到平溪十分寮成安宮辦理駐點服務，讓民眾免奔波。

偏鄉地區較多長者，駐點服務也可以為長輩解決許多如遙控器不會使用等等的問題，給長輩更方便的服務，民眾若是想即時知道更多觀天下的各項訊息，可追蹤台灣大寬頻觀天下數位有線電視FB，掌握相關訊息。

觀天下有線電視公司主任江宜潔表示，歡迎民眾多利用臨時的服務站，就近辦理各項事務，也可詢問各種不懂的問題，也歡迎追蹤觀天下的粉絲專頁，粉專內會有一些優惠和活動的訊息，民眾可多加利用。

偏鄉駐點服務提供了民眾辦理各項服務的申裝及異動、低收辦理、遙控器的設定、辦理定期扣款及繳費服務等，民眾若是有其他的各種問題，現場服務人員也都會一一細心回答，希望民眾可以多加利用。