瓜山國小連線豐濱國小 採礦文化遇上原住民文化

臺灣各縣市都有著不同的文化和生活族群，為了讓不同學校的學生們能夠了解其他縣市的文化特色，今(22)日瑞芳的瓜山國小就和花蓮的豐濱國小舉辦了一場線上交流活動，瓜山國小介紹金瓜石的採礦文化，花蓮豐濱國小介紹原住民文化，彼此進行交流，拓展學生的視野。

今天的這一場線上交流活動，豐濱國小介紹了阿美族的風土民俗和豐年祭給瓜山國小的同學，瓜山國小也要讓豐濱國小能了解金瓜石的採礦文化，彼此透過線上的交流，無視距離的讓跨縣市的小朋友都能了解到更多的不同文化。

瓜山國小的小朋友們一起發想如何讓不同地區的人們知道金瓜石的特色和採礦文化，就把學校所學到的和繪本的知識，用表演的方式展現給豐濱國小的小朋友們看，還編了一首挖金礦的歌，十分逗趣可愛。

瓜山國小老師吳彥樺表示，希望學生透過自己設計的課程，能愛上這片土地，了解瓜山和金瓜石的美好，只有愛上了自己的這片土地，將來長大了才會回到瓜山，也希望透過線上的交流，讓學生學到家鄉以外有不同的族群，有著豐富多樣的生活環境和文化。

兩個位在不同縣市的學校，透過線上的交流活動，彼此都更加了解對方的文化和不同的生活環境，小朋友們也透過自主安排演出的過程，更加了解自己生長的這片家鄉的文化，也能更愛上自己的家鄉，將來長大後能為家鄉盡一份力。