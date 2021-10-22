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北市推青年職涯儲值護照 新鮮人尋職最高領1.5萬

中央社 / 台北22日電

北市推出青年職涯儲值護照方案，市長柯文哲今天說，疫情造成青年失業，只要設籍北市18歲至29歲初次尋職青年，連續4個月失業，可提出申請，最高可領1萬5000元。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲在記者會中做上述表示。

台北市勞動局指出，「青年職涯儲值護照」方案針對初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼作為誘因，鼓勵青年安心使用台北青年職涯發展中心的輔導資源，並以護照的形式協助青年盤點自身就業準備狀況，藉以協助青年增強職前準備，促進順利就業。

另外，由於是北市自籌預算，對象限定設籍於台北市4個月以上的青年。

勞動局長陳信瑜表示，北市產業以服務業為主，受疫情影響甚鉅；再加上今年預計出國的青年計畫延遲，轉直接投入就業市場，導致短期失業率上升，預估本年度首次就業青年將需要比往年更長的求職期。

陳信瑜指出，初次尋職青年如果已經找工作超過4個月以上，顯然最迫切就是提升對就業市場的認識及思索自身職涯規劃，所以「台北青年職涯儲值護照」第1階段，是邀請青年先至台北青年職涯發展中心（TYS），經過職業心理測驗及就業諮詢後，接受1次以上推介就業，可申請新台幣5000元補助。

她說，第2、3階段則可至北市各就業服務站，接受職涯諮詢、就業研習班等服務。針對達成申請條件的積極尋職者，按月次發給補助5000元，合計最高可領1萬5000元。

陳信瑜強調，北市府在疫情期間仍辦理多項線上就業服務，這些方案雖有成效，但非專屬青年就業。這次藉由推出台北青年職涯儲值護照，以職涯諮詢、就業輔導及推介就業3效加乘，緩減青年尋職期間的經濟壓力外，同時成功媒合就業。

勞動局指出，青年職涯儲值護照方案一律以線上方式受理申請，並於即日起開放，實施相關內容請上台北就業大補帖網站查詢或電洽台北青年職涯發展中心服務專線02-23958567。

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