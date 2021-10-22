北土城交流道延後是被侯友宜影響？交通局澄清：設計變更

新北市近年加速建設交通網絡，新北市議員江怡臻今在議會質詢時提到，針對北土城交流道以及Youbike2.0的增設，地方上有聲音認為，是市長侯友宜延宕了兩項重大工程的啟用時間，市府應該主動釋疑。交通局局長鍾鳴時說明，北土城交流道是因為設計變更，而Youbike2.0則完全依照程序進行招標，絕無拖延。

江怡臻指出，北土城交流道已在去年通過可行性評估，也剛開完了第九次環差會議，地方卻有聲音傳出是因為侯友宜的緣故才導致工程遲未進展。江怡臻也詢問交通局有關北土城交流道用地費用上的進展。

鍾鳴時表示，新北市在2017年就完成北土城交流道的規劃送至交通部高公局進行審議，前後與中央經歷了設計意見上的溝通與修改，從原本高公局所建議的立體匝道又改回新北市一開始所規劃的平面模式。而在土地使用方面，2017年時新北市是以非都市土地計價，當初所評估的金額約6億，但在市地重劃後，內政部要做司法園區的開發，土地費用經高公局評估提高至28億。

鍾鳴時說，土地費用的部分已由新北市副市長帶隊前往內政部進行多次協商，初步有一個好的方向，內政部基於公共用地的原則，會優先分回原本新北市所持有的土地比例，約略可以減少新北市一半以上的土地取得費用。

另外，YouBike 2.0在20日正式上線，主要是在YouBike 1.0站點旁邊增設2.0車柱，初期有300個站點。江怡臻指出，地方上有很多要求設置新站點的需求，但據了解1.0系統已經沒有空間可以設站。

鍾鳴時表示，Youbike在新的合約結束前就已經展開新合約的公開招標，絕無拖延的情事，1.0系統設站要申請用電，一個站的成本約要150萬，也需要比較大的設置空間。改用2.0系統不需申請用電，可以深入社區，設置上會更方便。而1.0本來就有使用年限，會分批汰換，車輛安全會是優先的考量重點。

江怡臻也指出，YouBike 2.0坐墊過高，身材嬌小的民眾無法騎乘，鍾鳴時表示，交通局會了解問題後進行改善。