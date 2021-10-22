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因「體制」拒赴北市議會委員會報告 蔡炳坤：可到大會說明

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤下午出席北市防疫記者會。圖／北市府提供
台北市副市長蔡炳坤下午出席北市防疫記者會。圖／北市府提供

北市花博打疫苗出現亂象，但副市長黃珊珊、蔡炳坤以「體制問題」拒赴議會委員會進行專案報告，北市議會決議停審衛生局預算。對此，副市長蔡炳坤說，10月28日下周四，柯市長會率首長至議會進行專案報告，也有疫苗相關議題，屆時會在大會做說明，讓議員了解。

警政衛生委員會上午排定「台北市新冠肺炎疫苗採購、接種與防疫規劃」專案報告，委員會上周發文請負責督導疫苗業務的副市長列席，衛生局長黃世傑、市立聯合醫院總院長黃勝堅率領官員準時列席，卻不見黃珊珊與蔡炳坤。

蔡炳坤表示，其實北市府都尊重議會各項決議，但據現行法規和多年府會運作慣例，他不便列席委員會備詢，但願意 對委員會關心的議題，一一說明，也可以到大會說明。他強調，原預訂下周四，柯市長會率各首長至議會專案報告，也有疫苗相關議題，會說明讓議員了解。

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