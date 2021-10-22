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新北推微笑山線主題展覽 走一趟五感家山之旅
新北市觀光旅遊局山林旅遊新品牌「微笑山線」，從10月22日起為期一個月於山佳古蹟火車站舉辦「山底家－山林現場製造」主題展覽，融合新北市九個行政區多元豐富的山林資源與特色路線，邀請民眾透過五感媒介體驗「與山林遇見的一百種方法」，翻轉遊玩新北山林的想像。
觀旅局長蔣志薇表示，新北市坐擁多樣化的山林風貌，以「微笑山線」之品牌精神「親山」、「親近」、「親密」策劃這一場展覽，鼓勵民眾在疫情趨緩下，親近新北市家山的自然環境與人文景觀，開啟更多與山林連結的可能性。知名山岳導演麥覺明也出席開幕儀式，共同推薦新北市豐沛的自然資源。
新北市內80%是與生活緊密相依的淺山環境，「微笑山線」主打全齡樂遊、共創山林，串聯從土城、樹林、三峽、鶯歌延伸至中和、新店、石碇、深坑和平溪共九個行政區，由親民日常的健行步道、廟宇名勝和在地特色產業形成一條微笑曲線，歡迎民眾週末來一趟家山小旅行，享受綠色慢生活。
展覽分為四大展區，以不同感官體驗帶領民眾認識山林樣貌。「山林特調」區以情境問答，讓民眾調配最適合自己的一場山林旅遊；「山的能量」區以氣味傳遞山林特有的芬芳舒暢；「城的故事」區呈現新北景觀、歷史、產業及文化工藝等特色，串連出微笑山城意象；最後「家的沈澱」區將山景人文收納內心，成為日常養分與下一段旅程的起點。後續會陸續推出的山林五感體驗活動，最新資訊請參考新北市觀光旅遊網。
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