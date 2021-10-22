盼山林落水意外別再發生 侯友宜：從環境及教育做防範

虎豹潭落水事件持續引發討論，新北市長侯友宜表示，搜救行動在昨晚告一段落後，市府已經針對環境不合時宜的部分做檢視及調整，另外就是責成教育局從校園教育著手進行山林及水域安全的課程宣導，同時也持續提醒業者要對消費者的安全做提醒及把關。

虎豹潭落水事件震驚社會，在搜救行動告一段落後，外界也關注梳子壩、新北山林及水域安全問題等，期盼不要再發生令人遺憾的落水意外。

侯友宜表示，搜救任務在昨晚已告一段落，他今早就要求民政局、水利局、農業局及觀旅局，就新北境內山林及水域等區塊進行公共安全檢視，有些不合時宜的部分當然要做調整，也會設標誌提醒民眾注意天氣變化，包含碰上烏雲密布、溪水混濁、浮木漂流及水流加速等情況時，一些有多年的涉水習慣就要做改變，尤其大家要對大自然保持敬畏的心態來親近山林，才能讓登山活動更安全，屆時原暫時封閉的環境，能解除的就會解除。

侯友宜說，有關山林及水域安全，其實最重要的是學校的教育宣導，因為許多孩子不懂水域安全及山林環境的變化，因此他已經責成教育局，透過相關課程及宣導，讓孩子們能有敬畏山林的心態，以及安全親近水域的知識。