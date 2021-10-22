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業績落後對手一卡通 邱昱凱：悠遊卡也有「四個堅持」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅質詢悠遊卡公司總經理邱昱凱，批評業績落後對手一卡通。圖／取自議會網路
台北市議員王世堅質詢悠遊卡公司總經理邱昱凱，批評業績落後對手一卡通。圖／取自議會網路

台北市長柯文哲曾批蔡英文總統國慶演說的「四個堅持」是「廢話」，北市議員簡舒培20日在市議會質詢時，要求柯複誦四個堅持，柯文哲不願複誦，兩人在議場爆氣互摃。柯文哲的愛將、悠遊卡公司總經理下午在議會答詢，針對議員王世堅質詢悠遊卡業績落後對手一卡通，邱昱凱回答，最近很流行「四個堅持」，其中有二個堅持他有想到，「但做不到，就不要廢話。」

邱昱凱嘲諷說，最近很流行4個堅持，悠遊卡公司也有4個堅持，第一是不會因快速擴張引進外國資本，永遠堅持本土資本，第二是全時段、地點服務。邱以疫情時為例，悠遊卡公司無論環南市場、農產公司、半夜或清晨，同仁都願意去幫忙。

至於第三、第四個堅持，邱昱凱意有所指，並附和柯文哲「做不到，就不要廢話」的說法，邱說，他認為他有想到，但做不到，就不要廢話。

王世堅反問邱昱凱，意思是一卡通把資本賣給國外？邱昱凱說，「嗯啊」，他們有啊。王世堅怒指胡說八道，找其他銀行幫忙，這樣合作是對的，邱反問，賣外國資本是對的嗎？「我們是堅持本土資本」。

王世堅怒氣沖沖說，一卡通找LINE配合是賣給國外資本？「你知道台積電有多少外資？」、「悠遊卡公司有你這種傢伙，一卡通是用專業經理人。」

對於柯文哲指要把對手消滅，王世堅說，悠遊卡已經被敵人消滅，根據一卡通的數字，110年今年統計到8月，使用者人數，悠遊卡124萬人，一卡通405萬人，近四倍；8月當月，代理收付實質交易金額，悠遊卡是一億300萬，一卡通是19.3億，差20倍，匯兌金額悠遊卡是827萬，一卡通35億，竟差430倍，悠遊卡是「小巫見大巫」。悠遊卡董事長陳亭如則表示，邱總經理上任後，非常努力，對他的表現認同。

一卡通 悠遊卡 王世堅

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