虎豹潭落水失蹤全尋獲 侯友宜：感同身受父母心

新北市虎豹潭落水事件，失蹤者全數尋獲。市長侯友宜今天表示，讓每個孩子回到爸媽身邊，是應盡的責任，對父母的不捨感同身受；盼望未來面對所有的災難，都能不斷虛心探討。

新北市虎豹潭多人落水意外發生於16日，31名民眾參加業者在虎豹潭舉辦的大自然體驗營遇大雨，返程經梳子壩渡過北勢溪時，多人遭暴漲溪水沖走及失蹤。

警消與民間經119小時不間斷搜索，21日下午尋獲最後一名失蹤的8歲劉小妹妹。在搜尋過程中，消防人員只有找到劉小妹失落的1隻鞋子。

市長侯友宜昨天在臉書（Facebook）貼文，「119個小時的尋覓，妹妹，伯伯終於可以送妳回家了。要讓妳早日回到心愛的爸媽身旁，這也是伯伯對妳許下的承諾。妹妹秀秀，雖然沒能幫妳找回另1隻鞋，伯伯答應妳，會送妳1雙新鞋，讓妳回家的路走得更順遂。」

侯友宜今天參加新莊區捷運幸福站停車場工程動土後受訪；記者詢問他，對於臉書貼文的感想。他表示，讓每一個孩子回到爸爸、媽媽的身邊，是市府應盡的責任；面對父母的悲痛與不捨，能夠感同身受，也願孩子都能夠平安。

侯友宜說，願在每個災難過程，學著感恩惜福，讓災難及早過去。大家永遠懷念劉小妹妹，也對他們家人深表致哀。他在醫院時也安慰劉爸爸一定要堅強起來，別讓劉小妹牽掛。

高雄市鹽埕區「城中城」社區14日凌晨發生大火，造成46人死亡。行政院為悼念罹難者，宣布22日全國降半旗1日，記者詢問侯友宜對此看法。

他說，面對重大災難感同身受，這場大火造成46名同胞過世，真的很悲痛不捨，願往生者早日安息，生者能夠早日康復；他也期待藉此事件虛心檢討，該修的法令，該改變的公共安全做法，都要記取教訓，才能夠告慰往生者在天之靈。