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低音大提琴不能上捷運 北捷：超過限高未開放

中央社 / 台北22日電

台北市議員耿葳接獲陳情，有低音大提琴樂手無法帶樂器搭捷運，主因是樂器高度超標。台北捷運今天表示，考量旅客及捷運安全前提，目前未開放，會蒐集各界意見，審慎評估。

國民黨籍市議員耿葳今天在捷運站開記者會指出，接獲多名低音大提琴樂手陳情，指稱帶樂器搭捷運時，被台北捷運人員要求不可上車，至今仍無法搭捷運狀況。

耿葳說，台北市政府每年花錢辦台北爵士樂節，低音大提琴屬爵士樂重要樂器之一，卻成為北捷拒絕往來戶，呼籲北捷重視樂手搭捷運權益，且建議參考開放自行車搭捷運規定。

出席記者會北捷站務處副處長林榮輝回應，依台北捷運系統旅客須知規定，旅客隨身攜帶行李及物品，任一件最長不得超過165公分，長、寬、高總和不得超過220公分，低音大提琴最長超過165公分，目前未開放進車站。

他說，為維護旅客及系統安全，設旅客隨身攜帶行李及物品相關規定，主要是因高運量列車的車門高度約186公分，並保留上、下約20公分當安全距離。

林榮輝表示，考量兼顧旅客及捷運系統安全前提，會依議員建議並蒐集各界意見，及參考國內外軌道業規定進行審慎評估，也會持續要求車站同仁依相關規定辦理。

他說，旅客帶自行車搭捷運，僅開放假日及平日離峰時段，需從指定車站，且不得搭電扶梯，旅客只能搭第一節及最後一節車廂，是有條件開放。

捷運 北捷

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