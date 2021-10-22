新北山藥開賣 與電商合作一指即可購買

新北山藥開賣，新北市政府輔導在地農友及農會與電商平台合作，上架銷售新北山藥雞湯調理包，讓民眾宅在家裡也能輕鬆享受秋季限定的健康美味，並推出限量的山藥體驗券，鼓勵民眾走訪東北角山藥產地，尋寶新北限定的活力泉源。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥以種植台灣特有的野生品種「基隆原生種山藥」為特色，其薯塊富含多種營養物質及幫助消化的膳食纖維與黏液質，對於延年益壽養固精氣皆很有幫助，再加上產地鄰近消費地，新鮮程度絕對掛保證，不僅如此，新北山藥Q彈綿細的口感及切口不易褐化的優點，讓每個品嚐過的饕客都念念不忘，年年爭相回購的夢幻逸品，每台斤價格可達180元。

新北市長侯友宜表示，盛產「新北健康三寶-山藥」於新北東北角等區域，有著新北長壽村的響亮名號，而當地居民口耳相傳的不老祕訣，就是把新北山藥製作成各種美味的食補料理，於季節變化時享用，好好調理身體一番。今天與電商平台合作，銷售使用新北山藥製作的養生雞湯調理包，讓民眾透過電商宅配訂購，只要打開包裝加熱，在家也能輕鬆享受新北山藥特別Q彈的口感，在涼涼的秋天來個暖暖的營養大補給。