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新北山藥開賣 與電商合作一指即可購買

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北山藥開賣，新北市政府輔導在地農友及農會與電商平台合作，讓民眾宅在家裡也能輕鬆享受秋季限定美味。記者江婉儀／攝影
新北山藥開賣，新北市政府輔導在地農友及農會與電商平台合作，讓民眾宅在家裡也能輕鬆享受秋季限定美味。記者江婉儀／攝影

新北山藥開賣，新北市政府輔導在地農友及農會電商平台合作，上架銷售新北山藥雞湯調理包，讓民眾宅在家裡也能輕鬆享受秋季限定的健康美味，並推出限量的山藥體驗券，鼓勵民眾走訪東北角山藥產地，尋寶新北限定的活力泉源。

瑞芳地區農會理事長林光明表示，新北山藥以種植台灣特有的野生品種「基隆原生種山藥」為特色，其薯塊富含多種營養物質及幫助消化的膳食纖維與黏液質，對於延年益壽養固精氣皆很有幫助，再加上產地鄰近消費地，新鮮程度絕對掛保證，不僅如此，新北山藥Q彈綿細的口感及切口不易褐化的優點，讓每個品嚐過的饕客都念念不忘，年年爭相回購的夢幻逸品，每台斤價格可達180元。

新北市長侯友宜表示，盛產「新北健康三寶-山藥」於新北東北角等區域，有著新北長壽村的響亮名號，而當地居民口耳相傳的不老祕訣，就是把新北山藥製作成各種美味的食補料理，於季節變化時享用，好好調理身體一番。今天與電商平台合作，銷售使用新北山藥製作的養生雞湯調理包，讓民眾透過電商宅配訂購，只要打開包裝加熱，在家也能輕鬆享受新北山藥特別Q彈的口感，在涼涼的秋天來個暖暖的營養大補給。

農業局長李玟表示，除了電商平台能夠購買山藥相關產品之外，更推出限量的山藥體驗券，可抵用山藥產地田間體驗及品嘗在地山藥特色料理，鼓勵民眾與山藥近距離接觸，來產地吃道地。相關的山藥體驗內容及購買資訊，可至新北市稼日蒔光臉書粉絲頁查詢。購買山藥可洽瑞芳地區農會（02）24972760~3、平溪區農會（02）24951051、三芝區農會（02）26363111。

新北山藥開賣，新北市政府輔導在地農友及農會與電商平台合作，讓民眾宅在家裡也能輕鬆享受秋季限定美味。記者江婉儀／攝影
新北山藥開賣，新北市政府輔導在地農友及農會與電商平台合作，讓民眾宅在家裡也能輕鬆享受秋季限定美味。記者江婉儀／攝影

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