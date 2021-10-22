長者花博接種疫苗惹議 北市議會停審衛生局預算

台北市府日前規劃長者至花博打疫苗造成排隊惹議。市議會警政衛生委員會要求督導的2名副市長列席報告，市府發文婉拒。委員會今天決議，2名副市長未報告前，暫擱衛生局預算。

台北市議會警政衛生委員會19日開會，議員當時問及花博疫苗接種站出現排隊亂象狀況，並要督導業務副市長專案報告。

警政衛生委員會今天上午開會，要求台北市政府針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購、接種與規劃專案報告，且副市長蔡炳坤、黃珊珊應列席、備詢。

北市府昨天發公文指，尊重議會職權，2名副市長非局處單位主管，且北市疫情指揮中心及疫苗政策小組屬臨時性任務編組，2名副市長不便列席委員會備詢。

民進黨市議員王世堅質詢，黃珊珊提及若有督導業務問題，願意至議員辦公室說明，但因衛生局日前報告提及長輩至花博打疫苗是由副市長決定。他建議，專案報告後，除聯合醫院預算，停審、暫擱衛生局預算，等2名副市長展現態度或下次赴委員會備詢，才續審預算。

民進黨議員許淑華說，花博接種站狀況引外界批評，應跟市民交代，委員會才要求2名副市長列席說明，希望釐清狀況，她要求發聲明譴責北市府。

民進黨議員阮昭雄指出，若黃珊珊私下跟議員報告花博接種站狀況，看似有誠意，但委員會有公文與私下訪議員有差，建議委員會譴責。議員簡舒培說，支持停審衛生局預算，2名副市長是督導者也是決策者，應至委員會說明。

無黨籍議員陳建銘認為，針對北市府疫苗採購及防疫規劃表達譴責，若副市長只至議員辦公室說明，沒辦法讓外界了解當時決策過程，委員會應譴責。

北市府規劃68歲以上長者13日赴花博接種站施打疫苗，但因當天下雨，且現場人潮眾多，造成許多長輩、陪打民眾在雨中排隊苦等，引發民怨。