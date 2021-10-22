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捷運幸福站停車場工程流標3次終動工 2023年4月完工
新莊捷運幸福站新建停車場工程今天舉辦開工動土典禮，經過3次流標後，終於完成發包並動工，將於2023年4月完工、 7月啟用，以紓解在地居民和轉乘捷運停車需求。新北市長侯友宜表示，新莊是大台北的中心，隨著塭仔圳的發展，及泰山楓江、五股垃圾山的整頓，帶動新莊蓬勃起飛銜接新北市。
交通局長鍾鳴時表示，新莊地區開發快速，人口成長迅速，捷運環狀線通車後為使地區轉乘方便，同時解決新莊幸福地區停車空間不足的問題，因此爭取中央前瞻預算補助在捷運幸福站旁的機車停車場興建地下1層、地上4層立體停車場，提供109格小型車、374格機車停車位。
鍾鳴時指出，新莊捷運幸福站立體停車場工程總經費2億7693萬2,000元，中央前瞻補助7532萬3000元，是新北市22案前瞻停車場案之一，也是今年因受疫情影響，唯一舉辦動工典禮的前瞻停車場工程。
停車管理科科長蔡柏坤表示，捷運幸福站立體停車場主要定位為「轉乘停車場」，以滿足捷運轉乘停車需求；停車場工程並以「省能源、省資源、低污染」綠建築為設計準則，外觀立面則以新莊昔日水運及農田歷史文化打底，呼應新舊市區的融合及演變；完工後將採用車牌辨識系統等全自動智慧化停車系統，全面提升停車服務水準，並透過公共設施用地多目標使用辦法來提升公有地使用效益，創造多贏。
侯友宜表示，新北市升格10年以來，加上今天動工的新莊捷運幸福站立體停車場，新莊區計興建8座立體停車場，共投入22億7471萬2000元，創造2426格汽車位，1168格機車位，市府會要求施工團隊加強監造，以確保如質如期圓滿完工啟用。
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