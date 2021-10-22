影／城中城罹難者公祭 侯友宜：法令、公安作法該修

今天是高雄城中城大火罹難者公祭日，全國都降半旗，新北市長侯友宜表示，還有該修的法令跟改變的公共安全做法，不要忘了這些人給的提醒，要去面對，才能告慰往生者的在天之靈。另外，虎豹潭最後一位失蹤者劉小妹妹昨天已尋獲，侯友宜說，讓每個孩子回到雙親身邊，是他應盡的責任，家屬的悲痛跟不捨他感同身受。

侯友宜今天上午主持新莊捷運幸福站新建停車場工程開工動土典禮，侯友宜表示，面對重大災難感同身受，走了46條人命，真的很悲痛不捨，願往生者早日安息，生者早日康復，要用虔誠感恩的心 ，在這個事件去悉心檢討，還有該修的法令跟改變的公共安全做法，不要忘了這些人給的提醒，要去面對，才能告慰往生者的在天之靈。

另外，虎豹潭溪水暴漲導致6人被溪水沖走，最後一名失蹤者劉姓小妹妹在事發後第119個小時被尋獲。侯友宜臉書貼文寫下，找不到劉小妹妹的另一隻鞋子，將送給她一雙新鞋。侯友宜說，讓每個孩子回到雙親身邊，是他應盡的責任，家屬的悲痛跟不捨他感同身受，願孩子都平安，過程中要學著感恩惜福，希望讓這場災難及早過去，也永遠懷念劉小妹妹，他對劉小妹妹的家人深表致哀，未來面對所有災難都要虛心探討，希望不要再次發生。