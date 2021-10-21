惡火奪6命居民擔心 三峽民生街巷弄瓶頸道路卻打不通

新北市三峽民生街巷弄1處社區在8月發生火警奪走6條人命，附近住戶指責因民生街27巷與19巷7弄的8米計畫道路被圍牆擋住，影響救護時間。工務局表示，圍牆另邊有2個車道出入口，住戶擔心打通反而有危險，加上圍牆在私有地上，地主反對打通，暫時不會拆除。

民生街東側巷弄內共有17棟社區大樓，聯外道路僅民生街1巷與19巷，其中僅3米寬的19巷又因民眾搭設雨棚加上連接27巷被圍牆擋住，附近居民擔心當災害發生時，會有延誤救災問題。

有豐河社區住戶回憶，火災發生過後調閱監視器，發現消防員把人救出來後還要推一段距離上救護車，加上周遭巷弄都很窄，認為會耽誤救援時間，希望能把27巷圍牆打通。

當時有去救火的消防隊員指出，從事後評估火災並沒有延誤就醫狀況，但確實民生街1巷跟19巷對車子而言都很難進，也是靠其他人引導才可進到巷弄內，從消防角度看，如果有較寬的道路打通會比較好。

不過在27巷的台北加大社區居民認為，若要打通，現在緊鄰圍牆就有2處車道出入口，反而會車會變更危險。工務局表示，這問題2013年就反映過，2016年也辦過會勘，因加大社區住戶反對，在2018年打算納入瓶頸道路辦理，但即便圍牆所在是8米計畫道路範圍，但這20平方公尺土地為私有，地主不同意土地價購，走強制徵收也不符成本，導致溝通未果。

龍埔里長陳椿瑩表示，加大社區建於1996年，從安全角度來看希望能打通27巷，但也要顧及加大社區住戶感受，目前則有其他社區住戶透過連署方式，號召逾1200人向市府建議打通27巷，未來會轉交給市府，不論結果如何，都希望市府有所回應。