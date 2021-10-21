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秋季河濱美景再有新意 新北黃金雨大道將席捲紅色浪潮

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
柑園棒球場周邊台灣欒樹風景。圖／新北市水利局提供
柑園棒球場周邊台灣欒樹風景。圖／新北市水利局提供

隨秋意漸濃，新北河濱步道兩旁的台灣欒樹也慢慢出現美麗變化，從夏末初秋的黃金衣裝悄悄地點上紅色胭脂，新北高灘處表示，如此美景相當難得，民眾可到把握最後機會，到大漢溪兩岸的媽祖田河濱公園及樹林河濱公園露營區周邊賞花

新北河濱公園在四季都有不同景緻，台灣欒樹在之前入秋時為河濱帶來「黃金雨」景緻，如今隨時序前進，台灣欒樹的黃金衣裝也將悄悄地點上紅色胭脂，其紅、黃、綠相間的繽紛色彩映入眼簾，美不勝收。

台灣欒樹屬無患子科的落葉喬木，高約10至25公尺，為台灣特有種植物，耐旱性強，因有玫瑰紅色氣囊狀的蒴果，像一串串紅色燈籠，像是多層次的彩色燈泡掛在樹梢，又被稱為「燈籠樹」，蒴果，在台灣是隨處可見用來作為行道樹與園景樹。

高灘處指出，新北河濱最佳賞花地點有兩處，其中一處位於大漢溪右岸媽祖田河濱公園沿線步道，民眾可由土城區成功水門進入河濱公園後往三峽方向，遇籃球場後沿線即有為數眾多台灣欒樹。另一處則在大漢溪左岸樹林河濱公園露營區周邊自行車道沿線，位置在樹林區八德街及館前路口，民眾可注意沿線1k+500至3k處，即可看到為數眾多台灣欒樹。

高灘處還說，另外在新店區溪洲及陽光運動公園，以及八里區關渡橋沿線也是不錯的賞花地點，民眾可把握最後機會趁休假體驗期間限定的紅色浪潮，與大自然來一場紅寶石之戀。

綠中帶紅且閃亮亮的台灣欒樹有如紅寶石般耀眼。圖／新北市水利局提供
綠中帶紅且閃亮亮的台灣欒樹有如紅寶石般耀眼。圖／新北市水利局提供
季節色彩豐富的台灣欒樹，又稱四色樹。圖／新北市水利局提供
季節色彩豐富的台灣欒樹，又稱四色樹。圖／新北市水利局提供
新北八里左岸公園沿線台灣欒樹風景。圖／新北市水利局提供
新北八里左岸公園沿線台灣欒樹風景。圖／新北市水利局提供

新北 賞花 自行車

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