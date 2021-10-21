溪水沖刷淘空 汐止姜子寮步道路基要改善

汐止區姜子寮絕壁，現在假日遊客越來越多，不過，卻有民眾在中間平台停車場旁的道路邊，有淘空的情形，路底下出現好大一個洞，今(21)日新北市議員張錦豪服務處就前往關心，並且請汐止區公所儘快協助改善。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，通往姜子寮絕壁的道路上，前一陣子有民眾陳情，在平台停車場往絕壁路旁，有一個洞，經過到現場來勘察的結果，原來是經過溪水不斷的沖刷侵襲下，把底下的路基淘空，才會形成一個大洞。

民眾說，因為姜子寮絕壁沿線的風景好，空氣也好，所以，有空都會來走走，而且週邊設施也不錯，還有涼亭等等，而針對路邊有淘空現象，有危險的部分，也希望能夠儘量改善。

孫焰龍表示，已經第一時間反應汐止區公所處理，也請公所儘快將淘空補起來，以免下大雨繼續沖刷，洞越來越大，影響路基。