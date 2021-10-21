路邊被佔用沒車位 汐止長興街規劃收費停車格

汐止長興街二段居住人口越來越多，停車位一位難求卻讓民眾很困擾，雖然，沿著鐵路橋下的路邊有位子停，不過，遭人長期佔用停車引起不少民怨，今(21)日新北市議員廖先翔現場會勘，規劃收費停車格，紓解週邊的停車問題。

新北市議員廖先翔表示，汐止長興街二段也就是台鐵橋下的這段道路，因為，目前路邊是沒有畫設標誌標線，都有車子長期停放，導致流動性不佳，許多民眾就反應，下班回來都沒有位子可以停車，希望能夠引入收費機制，大家公平停車，下了班之後，不用停很遠，附近就有位子可以停，付一點錢，公平的使用者付費，所以，今天就請市府交通局到現場討論。

民眾說，長期以來都有人會佔車位，或是以車換車佔用，像是停了一部車之後，從地下室又開一部上來，貨車開走立刻又用轎車佔車位，所以一直都有民眾反應檢舉，下班回來都沒有位子停車，一位難求。

廖先翔指出，規劃收費停車，那因為這邊是住宅區，也不希望費用太高造成住戶的負擔，所以，也提出兩個方案，一個是計次的收費方案，一天60元，或是每四小時30元，針對這兩種方案，再請里長詢問里民的意見後，預計在明年的2/15日，開始收費停車，紓解停車問題，也提高車格週轉率，讓更多人有地方停車。