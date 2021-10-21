快訊

有利益才說話？ 蔡英文總統關注點惹議

神學士斬首阿富汗女子排球選手 還將血淋淋頭顱照PO網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞芳美食廣場滿滿愛心 待用餐多樣又好吃

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳美食廣場配合待用餐計畫有4間店家熱情參與，有熱炒、肉羹、壽司和好吃的便當等等非常豐富，歡迎有需要的民眾儘量來拿取愛心待用餐。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳美食廣場配合待用餐計畫有4間店家熱情參與，有熱炒、肉羹、壽司和好吃的便當等等非常豐富，歡迎有需要的民眾儘量來拿取愛心待用餐。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳美食廣場不但充滿美食，更充滿愛心，這次新北市好日子愛心大平台推動待用餐計畫，美食廣場就有4間店家熱情參與，有熱炒、肉羹、壽司和好吃的便當等等非常豐富，協助了許多低收戶、新住民和弱勢小朋友，歡迎有需要的民眾儘量來拿取愛心待用餐。

位在瑞芳火車站正對面路底的瑞芳美食廣場，是許多觀光客品嚐在地特色小吃的首選，這次新北市好日子愛心大平台推動各區提供待用餐給弱勢民眾，美食廣場內就有4個店家熱情參與，分別是文瑛炒翻天、豐味肉羹、壽司老店和里長伯排骨。

文瑛炒翻天已經開店20多年，賣各類好吃的熱炒料理，前陣子因疫情關係，生意也受到影響，但是從公所得知愛心待用餐的訊息，覺得能夠幫助弱勢民眾有飯吃非常有意義，就參與活動，還加碼從200份餐點提高到300份，只要有營業的時候，民眾都可以前來拿取愛心餐。

壽司老店老闆范明秀是越南人，嫁來台灣21年，公公開壽司店退休後，先生接手營業，從公公那裡學來的壽司手藝，所以店內的壽司非常美味，這次參加待用餐活動非常高興，能夠幫助到很多需要幫助的人，更高興能幫助到許多新住民同鄉和一些弱勢小朋友，還會主動打電話提醒認識的低收戶前來拿餐點。

瑞芳美食廣場不只賣美食，還充滿愛心，有需要的民眾不需要不好意思，配合的店家均非常開心能夠提供待用餐，讓有困難的民眾有個溫飽。

愛心 瑞芳

延伸閱讀

疫情影響換待用餐店家撐不下去 新北議員募款期待「善的循環」

相關新聞

惡火奪6命居民擔心 三峽民生街巷弄瓶頸道路卻打不通

新北市三峽民生街巷弄1處社區在8月發生火警奪走6條人命，附近住戶指責因民生街27巷與19巷7弄的8米計畫道路被圍牆擋住，...

新北人注意！ 未來「遛狗」沒繫繩可罰1萬5千元

寵物暴衝驚嚇路人事件層出不窮，甚至鬧出人命。新北市議會今三讀通過「新北市動物保護自治條例」，未來飼主帶寵物出入公共場所時...

營建署：汙水建設年補助新北市20億元 全國最高

新北汙水下水道接管率為68%，但土樹三鶯皆不到40%。新北市水利局表示，設置下水道有賴中央補助，但營建署近2年缺乏經費，...

溪水沖刷淘空 汐止姜子寮步道路基要改善

汐止區姜子寮絕壁，現在假日遊客越來越多，不過，卻有民眾在中間平台停車場旁的道路邊，有淘空的情形，路底下出現好大一個洞，今(21)日新北市議員張錦豪服務處就前往關心，並且請汐止區公所儘快協助改善。

瑞芳美食廣場滿滿愛心 待用餐多樣又好吃

瑞芳美食廣場不但充滿美食，更充滿愛心，這次新北市好日子愛心大平台推動待用餐計畫，美食廣場就有4間店家熱情參與，有熱炒、肉羹、壽司和好吃的便當等等非常豐富，協助了許多低收戶、新住民和弱勢小朋友，歡迎有需要的民眾儘量來拿取愛心待用餐。

路邊被佔用沒車位 汐止長興街規劃收費停車格

汐止長興街二段居住人口越來越多，停車位一位難求卻讓民眾很困擾，雖然，沿著鐵路橋下的路邊有位子停，不過，遭人長期佔用停車引起不少民怨，今(21)日新北市議員廖先翔現場會勘，規劃收費停車格，紓解週邊的停車問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。