瑞芳美食廣場滿滿愛心 待用餐多樣又好吃

瑞芳美食廣場不但充滿美食，更充滿愛心，這次新北市好日子愛心大平台推動待用餐計畫，美食廣場就有4間店家熱情參與，有熱炒、肉羹、壽司和好吃的便當等等非常豐富，協助了許多低收戶、新住民和弱勢小朋友，歡迎有需要的民眾儘量來拿取愛心待用餐。

位在瑞芳火車站正對面路底的瑞芳美食廣場，是許多觀光客品嚐在地特色小吃的首選，這次新北市好日子愛心大平台推動各區提供待用餐給弱勢民眾，美食廣場內就有4個店家熱情參與，分別是文瑛炒翻天、豐味肉羹、壽司老店和里長伯排骨。

文瑛炒翻天已經開店20多年，賣各類好吃的熱炒料理，前陣子因疫情關係，生意也受到影響，但是從公所得知愛心待用餐的訊息，覺得能夠幫助弱勢民眾有飯吃非常有意義，就參與活動，還加碼從200份餐點提高到300份，只要有營業的時候，民眾都可以前來拿取愛心餐。

壽司老店老闆范明秀是越南人，嫁來台灣21年，公公開壽司店退休後，先生接手營業，從公公那裡學來的壽司手藝，所以店內的壽司非常美味，這次參加待用餐活動非常高興，能夠幫助到很多需要幫助的人，更高興能幫助到許多新住民同鄉和一些弱勢小朋友，還會主動打電話提醒認識的低收戶前來拿餐點。

瑞芳美食廣場不只賣美食，還充滿愛心，有需要的民眾不需要不好意思，配合的店家均非常開心能夠提供待用餐，讓有困難的民眾有個溫飽。