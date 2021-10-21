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春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

新北人注意！ 未來「遛狗」沒繫繩可罰1萬5千元

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北飼主未來帶寵物出門必須鍊繩、用箱籠或其他適當防護措施管控寵物，若被檢舉證實，市府可依法處以3000元至1萬5千元罰金。情境示意圖。圖／pexels
新北飼主未來帶寵物出門必須鍊繩、用箱籠或其他適當防護措施管控寵物，若被檢舉證實，市府可依法處以3000元至1萬5千元罰金。情境示意圖。圖／pexels

寵物暴衝驚嚇路人事件層出不窮，甚至鬧出人命。新北市議會今三讀通過「新北市動物保護自治條例」，未來飼主帶寵物出入公共場所時，須鍊繩、用箱籠或其他適當防護措施管控寵物行動，否則經檢舉查證屬實，市府可依自治條例罰飼主3000元至1萬5000元。自治條例將待行政院核定後公告實施，預計明年實施。飼主也認為寵物確實難以控制，此法規定相當合理，願配合政府新策。

新北市動物保護自治條例有多項領先全台措施，包括飼主不續養必須通報動保處，並等待30天的「冷靜期」；獸醫院發現動物受虐、棄養，有義務通報動保處；公版定型化契約應懸掛於明顯處並主動提供給購買者；經營動物照護機構須符合設置管理辦法等。

最令人關注的是，自治條例第7條規定飼主攜帶寵物出入公共場所時，應依寵物體型及種類，使用練繩、放箱籠中或是其他防護措施。也就是說，未來飼主帶寵物出門時，必須以鍊繩等相關工具，管控寵物，如果違規遭人檢舉，將被處以3000元至1萬5000元罰金。

飼主郭先生表示，新北市從次訂定的條例相當合理，自己的犬隻也是難以控制，出門一定會繫繩，否則若是撞到車子，或是驚嚇到其他行人，發生意外，將會產生不必要的糾紛與麻煩，自己未來也會遵守市府相關規定。

新北市議員李坤城指出，管控好寵物也是飼主的責任，此法也能保障一般民眾，避免有小朋友在公園玩耍時被嚇到，若飼主真的希望讓寵物跑跳，可以帶寵物們到新北市15個寵物公園及5個寵物運動場遊玩。

新北市動保處長楊淑方表示，許多民眾都向市府反應，曾經有被突然冒出來的寵物嚇到，甚至還聽過因此發生公安事件的情形，因此他們才希望設置條例，希望避免這樣的情形再度發生。

寵物 新北

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