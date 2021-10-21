上屆新北議員以些微之差敗選 曾進益今宣布再戰土樹三鶯

上屆新北市議員第7選區以些微之差敗選，民進黨「小巨人」曾進益在上周卓冠廷宣布參選後，今也在臉書發下豪語，決定再戰明年土樹三鶯拚首戰黨內初選過關。曾進益強調，不是排斥年輕人接班，他出來是希望幫年輕人鋪好更穩健的路，讓台灣更安定。

上屆土樹三鶯議員選舉中，曾進益打者立委吳琪銘左右手名號，在土樹三鶯地區共獲1萬6979票，但以305票些微差距敗退，他表示，支持者都相當婉惜鼓勵他要加油，他也秉持服務民眾為初衷，成立「小巨人服務工作室」，仍傾聽民眾需求並解決問題。

曾進益認為，土樹三鶯有他喜愛的美食、朋友跟回憶，他在1995年加入民進黨，接著加入蘇振昌團隊投入台北縣長選舉，並在新北市升格後擔任立委吳琪銘辦公室主任長達6年半，一直都在服務鄉親。

而同黨籍的年輕代表卓冠廷，上周才剛宣布參選土樹三鶯，曾進益隔1周加入戰局難免引發聯想，曾表示，民進黨表面雖年輕化，但容易讓民眾認為這是充滿政治分贓、利益糾葛、家族壟斷的印象，因此他在眾人跟家人鼓勵下才決定參選，並不是要擋年輕人接班，而是要讓年輕人未來走的路更穩健。

不過有地方人士分析，卓冠廷過去是林佳龍在當台中市長的左右手，加上票群以鶯歌為主，一旦林佳龍出面站台，人氣水漲船高；相對曾進益上屆得票數以土城1萬2161票最多，但吳琪銘恐會力推議員彭成龍兒子彭一書接班，曾的票源會被分散。

曾進益想雪恥，就得過黨內初選，在現有4名綠營議員廖宜琨、高敏慧、林銘仁與彭成龍（兒子彭一書）拚連任下，三峽廣行宮主委黃騰霆與卓冠廷也相繼宣布參選，地方人士認為曾要在初選7選6中過關有一定難度。