北市動物之家延宕 議員籲中繼動物之家可做永久建築

動物之家新建工程緩建，北市議會財建委員會今赴動物之家與中繼站視察，多名議員建議市府可將中繼動物之家轉為永久建物，同時滿足動物收容數量與辦公空間。產發局說，其實原址不挖地下室，面積可以由中繼補回也是考慮方案之一；動保處則允諾，會考量議會意見，並於今年底前確認方案。

議員邱威傑表示，原址和中繼動物之家都是臨時建物，但原址的動物之家看起來是比較強固的建築物，若營建署同意土地變更，讓中繼動物之家變為永久建築，那建築物就不止使用5到8年，希望這個方案可以被同意。

議員楊靜宇也說，未來如果有多餘的空間，就可以開放給民間社團使用。

大地工程處表示，目前中繼動物之家完工後開始使用，撐5到8年沒有問題，若未來政策改變要增加使用年限，當中有許多耗材會氧化、破損缺角、外牆板、屋頂板等，都需要經費去更換，不過費用不高。

動保處長宋念潔回應，一旦市府決定方案就會重新規劃建築設計，還是希望能成為永久建築，那麼中繼動物之家就會是中程計畫，原址如果重建完畢就可以將功能轉移，再改建中繼動物之家變成永久性建築；另外，市府也預計會在今年底前提出方案。

產發局長林崇傑說，增加的預算都是在處理原址地下的垃圾並不合理，所以才需要重新評估其他方案，現在中繼動物之家撐10年沒有問題，既然花了錢就不要浪費，原址不挖地下室、面積從中繼動物之家補回，就能妥善利用空間。

可愛貓咪區。記者鍾維軒／攝影

不少籠舍內的犬隻數量都已經超過法定數量。記者鍾維軒／攝影

台北市動物之家現況，犬舍的狗都集中在同一區，只要有一隻狗叫，其他狗也會跟著一起叫。記者鍾維軒／攝影

北市府興建中繼動物之家，北市議員建議可以將中繼改為永久建物。記者鍾維軒／攝影