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學姐黃瀞瑩表態選士林、北投區議員 民眾黨：不排除提2人

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市府副發言人黃瀞瑩今透露將投入士林北投選舉。圖／取自黃瀞瑩臉書
台北市府副發言人黃瀞瑩今透露將投入士林北投選舉。圖／取自黃瀞瑩臉書

北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩今上午接受廣播節目專訪時，透露已參加民眾黨市議員黨內初選登記，投入第一選區士林北投選舉，未來可能與有意參選的陳思宇進行黨內初選。民眾黨台北黨部主委林國成表示，不排除某幾區會派出2人，但原則上一區提名1人，預計明年1月初選、最快明年2月公布名單。

林國成表示，站在市黨部的立場，歡迎各優秀人才報名參選，目前報名非常踴躍，北市6個選區將近有40人參加，基於黨內有很多規定，尚未提名前，不便透露有誰報名。

北市黨部預計12月進行各區市議員參選面談及評估作業，將依照個人特色、黨內遊戲規則，由推薦小組進行綜合評估，待12月面談後呈報中央黨部，再由中央統一提名，現在還在蒐集資料及私下實力評估階段。

針對是否維持一個選區提名1人原則，林國成說，中央黨部會尊重北市黨部意見，原規畫是秉持一區一個原則，但不排除某幾區提名2人，待面談後再來做最後評估。

士林北投選區目前還沒定案，以現在情況看來，還是以提名1個為原則，有特殊情況等12月面談後再做評估，目前士北區已有6人登記參加。

初選部分，林國成表示，預計明年1月進行初選，明年2、3月由中央選決會來公布；黃瀞瑩表示投入士北區，同樣有意參選的同黨員陳思宇僅說，不便評論、沒意見。

北市 北投 黃瀞瑩 民眾黨

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