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線上版白晝之夜耗資千萬 議員：竟只比實體版少2140元

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
2021臺北白晝之夜主視覺。 圖／2021臺北白晝之夜提供
2021臺北白晝之夜主視覺。 圖／2021臺北白晝之夜提供

北市文化局舉辦的白晝之夜活動，今年因疫情改為線上舉辦，台北市議員王鴻薇指出，活動因為疫情，主要改為線上舉辦，但花的錢竟然只比原先預計實體舉辦規劃的少2140元，批評文化局「當我們沒辦過活動？」文化局表示，直接將活動取消，確實可以省下400至500萬，但此次轉型為線上成功成為國際示範。

2021白晝之夜原先規畫以捷運新北投站為中心，有27組表演節目、20組視覺作品、8組白晝活動等，經費規劃1103萬。而因應疫情改為線上為主後，實體部分僅號召台北市藝文場館提供特殊展演，活動主要改成架設網站播放影片、線上聊天互動等。

王鴻薇表示，去年的白晝之夜還有約40萬人參與，今年實體活動僅有2萬人參加，雖然文化局號稱線上有42萬的瀏覽人次，但實際上同時在線人數最高也只有1.3萬人，且42萬這個數字，也不能排除有重覆瀏覽的民眾。

王鴻薇質疑，市府花了1000多萬，架設一個只能用半天的網站，真的搞不懂意義在哪裡。且活動雖然改為線上舉辦，但在網路上的討論度也極低，少數知道的民眾也留言「浪費錢」、「這是體驗的活動，改線上不如看場電影」。

王鴻薇表示，由實體活動改為線上後，線上版仍花費1102萬7860元，只比實體規劃少了2140元，「當我們沒辦過活動」，到底有沒有節約概念，文化局難道一點錢都不願意剩嗎？

文化局長蔡宗雄表示，大部分經費用於藝術家創作用途，各類型藝術家進行創作有因應疫情做出調整，最後呈現不因為線上或實體而有差異。如果未面對疫情挑戰，直接將活動取消，確實可以省下四成經費，約400至500萬，但轉型為線上是頗具實驗性的國際示範。

另外，王鴻薇也質疑全台各縣市的燈會，台北燈會卻仍延後至年底照辦，北市觀傳局長劉奕霆表示，當時要做延期打算時，由於考量近九成的燈具已經製作完成，僅剩下後期進場和展覽演出才決定延後。王鴻薇建議，在疫情尚未平息之下，沒有必要硬要花錢辦活動，可以縮小規模，甚至是延到明後年辦理。

台北市議員王鴻薇指出，2021白晝之夜改為線上舉辦，但花的錢竟然只比原先預計實體舉辦規劃的少2140元。
台北市議員王鴻薇指出，2021白晝之夜改為線上舉辦，但花的錢竟然只比原先預計實體舉辦規劃的少2140元。

王鴻薇 白晝之夜 北市

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