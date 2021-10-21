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101跨年煙火不受阻！世貿三館都審案通過建物設計

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
南山人壽在舊台北世貿三館現址規畫的商辦大樓新建工程，原先設計會擋到101跨年煙火。圖／北市都發局提供
南山人壽在舊台北世貿三館現址規畫的商辦大樓新建工程，原先設計會擋到101跨年煙火。圖／北市都發局提供

南山人壽在舊台北世貿三館現址規畫的商辦大樓新建工程，原先的建築配置讓環評委員與民眾擔憂，恐影響都市景觀及擋到101跨年煙火，今再至北市都市設計審議委員會提案，並調整建物配置從原先靠近君悅飯店，改往靠近ATT 4 Fun，另設計空橋從信義計畫區一路串連ATT 4 Fun及台北市政府，都審會今同意此調整方案。

南山人壽去年3月以312.76億元得標世貿三館地上權，規畫在舊台北世貿三館現址，興建38樓高的商辦大樓，因此基地位置緊鄰台北市政府及台北101，環評委員會於今年7月時反映，擔憂該建物會影響市府前廣場視野，甚至阻擾民眾冠看101跨年煙火，要求先經過都設審議委員會確認建築設計，再重新送環評審查。

南山人壽表示，原先方案A建物配置，其量體靠市府路、君悅飯店，但從市府前廣場往台北101方向看去，建物會與台北101重疊，屆時民眾恐無法順利觀賞跨年煙火，因此重新配置方向，提出方案B，將建物量體改往靠松智路、信義商圈ATT 4 Fun，降低跨年煙火視線影響，另設計空橋連通道，一路從信義計畫區串連ATT 4 Fun及台北市政府。

都審會委員指出，101跨年煙火為世界級景觀，除了其觀賞視野外，希望也可搭配信義計畫區的夜間照明，從國父紀念館，一路打光至信義計畫區，打造更好天際線景觀，讓101煙火更具可看性；另有委員表示，設計空橋後，為讓民眾更有意願使用，建議搭配電扶梯。都審會最終同意調整方案，後續進行細部審查階段。

南山人壽重新規畫商辦大樓新建工程配置，將建物改靠近ATT 4 Fun，降低跨年煙火受阻影響。圖／北市都發局提供
南山人壽重新規畫商辦大樓新建工程配置，將建物改靠近ATT 4 Fun，降低跨年煙火受阻影響。圖／北市都發局提供

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