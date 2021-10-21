逾50年信維整宅窳陋 黃珊珊:比照斯文里駐點加速都更

高雄城中城大樓釀嚴重死傷，為避免類似不幸再度發生，台北市副市長黃珊珊今天視察消防局信維整宅的火警消防演練。黃珊珊說，信維大樓已很老了，建物狀況非常不好，加上每戶坪數小，卻位於台北市最精華市中心，其實可以有一些往前走的路，盼早點都更。黃珊珊也承諾，將比照斯文里採工作坊駐點方式，加速協助住戶推動都市更新。

位於台北市大安區的信維整宅有486戶，黃珊珊今天視察消防演練後，也到社區關懷大樓住戶，黃珊珊說，目前信維已經300多戶同意都更，市府一定盡力協助，但還是希望住戶盡量整合，能加速都更，後續會跟都更處討論，比照斯文里採工作坊駐點方式，至於目前市府進駐水源二三期，水源已逾九成五同意比例，都更的重點是住戶整合越好速度越快。

黃珊珊說，信維整宅目前住有許多長輩，但因為沒有電梯，很多人住在裡面無法下樓，台北市劍潭過去也有一棟大樓有同樣狀況，市府協助成立管委會後改善設置電梯，但若房子太老舊，還是整個改建比較快，接下來會來檢討，信維大樓還有什麼可以再精進的地方。

黃珊珊視察消防演練時表示，信維大樓建物老舊，一樓有店舖，原本地下室有市場目前已停用，上面樓層則是住宅，但因坪數小，加上許多長者住在這邊，沒有電梯，儘管消防設備目前檢查合格，但因為坪數小，許多住戶將物品堆置走廊，還是要注意逃生動線。