新北表揚績優清潔隊員 她說這50萬元鈔票背後滿滿洋蔥

新北今慶祝「清潔隊員節」並表揚績優人員，其中新莊隊員連美菊曾在工作時拾獲50萬元鈔票，結果發現是失主母親遺物，令人感到滿滿洋蔥；環保局強調，過往都會舉辦大型活動感謝人員，今年疫情關係縮小規模，希望隊員們在專屬節日能放鬆，也呼籲市民多給予隊員們掌聲與鼓勵，讓新北環境更好。

新北今以「疫無反顧、勇往直前」為主題，提前慶祝25日「清潔隊員節」，同時也表揚當中績優人員，市長侯友宜也到場感謝清潔隊員在疫情及颱風期間不分日夜晴雨為民服務，才能讓新北有美好的環境。

環保局指出，新莊清潔隊路線班人員連美菊在清潔隊服務逾28年，她於今年7月在新莊老街收運垃圾時，發現一袋包裝完整棉被中掉出50萬元鈔票，並報警處理；後來警方從監視器畫面找出失主，才發現是失主母親的遺物，原來失主母親在舊棉被中藏下私房錢，也正因為連美菊的細心，才能讓失主找回母親的遺贈，令人感到相當暖心、意義非凡。

新店區清潔隊張秀花則分享，自己已經服務超過20年，阿美族的她有著與生俱來的熱情性格，在外勤帶班時與同仁相處甚為融洽，她說開心難過都是一天，她當然要選擇開心的過一天，所以時常都鼓勵同仁互相幫忙，大家一起快速完成工作；尤其在面對疫情來臨時，她也自掏腰包買東西鼓勵大家，關心隊員身心健康。環保局也說，張秀花積極認真的工作態度，深獲長官同仁嘉許。

中和區清潔隊的領班余遠國，自98年起在清潔隊服務，身為資收領班的他，領有職業大客車及移動式吊式起重機等各式各樣的駕照，能隨時駕駛各類車種執行緊急任務，另外他也從104年起統籌中和區清潔隊在耶誕環保挖寶趣中舉辦跳蚤市場活動，販賣金額屢創新高，並將所得做愛心給需要的人。