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北市檢討熊好券登記當機 線下抽獎派券「無負載問題」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市政府推「台北熊好券」因系統當機無法登記引關注，北市府今舉辦檢討報告記者會。記者潘才鉉／攝影
台北市政府推「台北熊好券」因系統當機無法登記引關注，北市府今舉辦檢討報告記者會。記者潘才鉉／攝影

北市政府推「台北熊好券」因系統當機無法登記引關注。北市府今舉辦檢討報告記者會，資訊局長呂新科表示，台北通、熊好券有個別進行壓力測試，但未將兩者合併做出整合性測試，導致此次異常，後續派送電子票券，將採分時段方式，並會擴充硬體容量及提前進行整合性壓力測試。

台北熊好券於9月22日開放民眾在台北通APP意願登記，上午時系統還算流暢，但中午12時至晚間6時期間，台北通系統突然大當機，就連當時要去台北市議會報告的柯文哲，都無法開啟台北通掃實聯制，在門口「罰站」近20秒。

呂新科表示，台北通沿用台北卡3.0的集中式資料庫架構，對於短時間內大量資料交換與熊好券系統交互作用，耗盡CPU運算資源，加上單一服務驗證，系統交互繁複造成高負載；另外，原規劃硬體擴充計畫已於今年9月1日完成採購決標作業，但因全球晶片缺貨，國內並無現貨，國外設備需於年底到貨，目前都已做出修復與改善。

呂新科表示，熊好券是結合台北通單一服務驗證，雖台北通、熊好券有個別進行壓力測試，但未將兩者合併做出整合性測試，導致此次異常，預計今年底可改善。

呂新科表示，已針對台北通系統進行優化，並規劃透過管控流量方式，例如，使用者先在網頁等候約15秒，避免類似狀況，

至於，是否已經針對後續抽籤與發放電子票券做出規劃，呂新科表示，至10月14日止熊好券總登記共466萬份，將抽出113萬分，由於抽籤屬於線下離線運作，不會再次發生負載問題，也將採分時段方式，另外，為求過程公正，當天也邀請律師到場。

北市 實聯制

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