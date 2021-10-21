新北表揚百位績優清潔隊員 侯友宜曝疫情及颱風時辛勞

新北今以「疫無反顧、勇往直前」為主題慶祝「清潔隊員節」，同時也表揚當中績優人員，市長侯友宜表示，要感謝所有隊員在疫情及颱風期間不分日夜晴雨為民服務，才能讓新北有美好的環境。

為慶祝10月25日「清潔隊員節」，新北環保局提前在今日表揚今年度108位年度績優清潔人員、績優職安衛管理人員及績優交通安全管理人員，侯友宜也到場感謝清潔隊員整年辛勞及在疫情中不畏艱難表現，並祝賀「清潔隊員節快樂」。

侯友宜表示，清潔隊員是新北環境乾淨的第一線守護者，他們不分日夜晴雨為民服務，真的要感謝他們的辛苦，尤其今年爆發本土疫情，隊員們24小時進行環境清消及維護，是更加辛苦；接著又碰到新北2年多來首發颱風陸上警報，隊員也是使命必達，準時趕在民眾上班前完成災後環境復原工作。

侯友宜還說，不只碰到突發事件時，碰到登革熱、屈公病、新冠肺炎等疫情，戶外環境孳清、噴藥、消毒，也都少不了清潔隊員的身影；在隊員中績優清潔隊員更是其中表率，期許這樣的責任與使命能一直傳承下去，讓新北市環境更美好。