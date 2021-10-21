聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北表揚百位績優清潔隊員 侯友宜曝疫情及颱風時辛勞
新北今以「疫無反顧、勇往直前」為主題慶祝「清潔隊員節」，同時也表揚當中績優人員，市長侯友宜表示，要感謝所有隊員在疫情及颱風期間不分日夜晴雨為民服務，才能讓新北有美好的環境。
為慶祝10月25日「清潔隊員節」，新北環保局提前在今日表揚今年度108位年度績優清潔人員、績優職安衛管理人員及績優交通安全管理人員，侯友宜也到場感謝清潔隊員整年辛勞及在疫情中不畏艱難表現，並祝賀「清潔隊員節快樂」。
侯友宜表示，清潔隊員是新北環境乾淨的第一線守護者，他們不分日夜晴雨為民服務，真的要感謝他們的辛苦，尤其今年爆發本土疫情，隊員們24小時進行環境清消及維護，是更加辛苦；接著又碰到新北2年多來首發颱風陸上警報，隊員也是使命必達，準時趕在民眾上班前完成災後環境復原工作。
侯友宜還說，不只碰到突發事件時，碰到登革熱、屈公病、新冠肺炎等疫情，戶外環境孳清、噴藥、消毒，也都少不了清潔隊員的身影；在隊員中績優清潔隊員更是其中表率，期許這樣的責任與使命能一直傳承下去，讓新北市環境更美好。
侯友宜強調，5300多位清潔隊員負擔起402萬人的衛生及環境安全，真的是相當辛苦的工作，希望所有隊員們身體一定要顧好，他也特別要求環保局，要請專業老師為隊員們開課，讓隊員們在上工前都要做好暖身操，工作結束後也要做收操運動，以防職業傷害，讓不少隊員感到相當暖心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言