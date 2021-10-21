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熊好券何時能抽籤用？黃珊珊：沒有人在卡關
中央五倍振興券已上路多時，台北熊好券仍持續延宕，至今還不知抽籤時間。台北市長柯文哲昨天赴議會報告總預算，議員質詢時柯文哲已道歉，並表示希望熊好券趕快上線。副市長黃珊珊今表示，熊好券現在還是要等議會通過，才會公告抽籤日期，還是要尊重議會程序，沒有人在卡關，這就是議會的程序。
另外，對於台北市的藝文券連夾娃娃機店都可以使用？黃珊珊說，北市府目前都是依照當時設定的紓困對象，只要是有被迫停業的，都是困難經營的紓困對象，包括零售業、娛樂業都是紓困對象。
黃珊珊說，只要是受疫情影響的人，都可以適用熊好券，不希望「你可以用，我不可以用，希望大家都可以生意好起來」，只要是收到中央紓困的，都是困難的行業，不會因為他是誰，他可以用，他不可以用。
至於熊好券的抽籤時間，及什麼時候可以用？黃珊珊今天說，沒有人在卡關，現在要等議會通過，才會公告抽籤日期，還是尊重議會程序，這就是議會的程序，包括付委、委員會審查、送大會。
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