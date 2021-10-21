快訊

放送政治無下限的娛樂？川普成立的「川普社交生態系」

城中城救災之後呢？專家：災害調查的建立更重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熊好券何時能抽籤用？黃珊珊：沒有人在卡關

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲已向議會道歉，並表示希望熊好券趕快上線。副市長黃珊珊今表示，熊好券現在還是要等議會通過，才會公告抽籤日期，還是要尊重議會程序，沒有人在卡關，這就是議會程序。記者林麗玉／攝影
柯文哲已向議會道歉，並表示希望熊好券趕快上線。副市長黃珊珊今表示，熊好券現在還是要等議會通過，才會公告抽籤日期，還是要尊重議會程序，沒有人在卡關，這就是議會程序。記者林麗玉／攝影

中央五倍振興券已上路多時，台北熊好券仍持續延宕，至今還不知抽籤時間。台北市柯文哲昨天赴議會報告總預算，議員質詢時柯文哲已道歉，並表示希望熊好券趕快上線。副市長黃珊珊今表示，熊好券現在還是要等議會通過，才會公告抽籤日期，還是要尊重議會程序，沒有人在卡關，這就是議會的程序。

另外，對於台北市的藝文券連夾娃娃機店都可以使用？黃珊珊說，北市府目前都是依照當時設定的紓困對象，只要是有被迫停業的，都是困難經營的紓困對象，包括零售業、娛樂業都是紓困對象。

黃珊珊說，只要是受疫情影響的人，都可以適用熊好券，不希望「你可以用，我不可以用，希望大家都可以生意好起來」，只要是收到中央紓困的，都是困難的行業，不會因為他是誰，他可以用，他不可以用。

至於熊好券的抽籤時間，及什麼時候可以用？黃珊珊今天說，沒有人在卡關，現在要等議會通過，才會公告抽籤日期，還是尊重議會程序，這就是議會的程序，包括付委、委員會審查、送大會。

黃珊珊 北市 柯文哲

延伸閱讀

疫苗惹怨柯文哲公布不配合醫院？黃珊珊：不記得有這個

民眾黨雙姝PK 黃瀞瑩表態投入士林北投市議員初選

公布拒加開接種量能醫院？ 北市：溝通協調為主

議員籲萬華鑽石大樓應公安稽查 黃珊珊允諾

相關新聞

新北汙水下水道工程進度卡 市府:中央沒錢

新北汙水下水道接管率為68%，但土樹三鶯皆不到40%，新北市議員江怡臻呼籲市府盡快建置，減少淡水河汙染。新北市水利局長宋...

熊好券何時能抽籤用？黃珊珊：沒有人在卡關

中央五倍振興券已上路多時，台北熊好券仍持續延宕，至今還不知抽籤時間。台北市長柯文哲昨天赴議會報告總預算，議員質詢時柯文哲...

天母搞什麼鬼13萬聖節嘉年華 百鬼夜行一起來搗蛋

Trick or Treat。天母商圈一年一度的萬聖節嘉年華將於今年10月30日(六)天母運動公園熱鬧登場。台北市商業處...

北市拚8年不舉債 議員質疑花祖產

台北市長柯文哲昨赴議會報告市府施政計畫及總預算編製經過與詢答，柯文哲認為北市已經很努力，讓8年來不需要舉債。但議員質疑柯...

北市包租代管減稅 業者：誘因不大

為擴大租屋供給，北市擬定「個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，日前在議會完成三讀。地政局表示，若屋主將...

警防割手套少 挨批空手奪刃

台北市長柯文哲昨天赴議會報告施政計畫及總預算案財源及編製經過與詢答。議員侯漢廷指出，市警局平均配發到各分局的防割手套竟只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。