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熊好券上線異常惹議 北市府分析3原因

中央社 / 台北21日電

北市政府推「台北熊好券」因系統當機無法登記引關注。北市府資訊局今天表示，異常原因共3項，包含未做整合性壓力測試等，後續將採管控流量等方式進行改善。

北市府資訊局今天上午開記者會，說明「台北熊好券」9月22日透過台北通App登記卻出現當機狀況。資訊局長呂新科說，當天中午至下午6時，因系統服務異常，台北通共當機6小時。

呂新科表示，分析「台北熊好券」上線出現異常狀況共3項，包含未做台北通App與熊好券整合性壓力測試、台北通無法承受集中式資料庫忽然負載、擴充硬體資源不足。

他說，台北通App是沿用台北卡3.0的集中式資料庫，但短時間內，因無法與熊好券系統進行交換資料及憑證驗證，導致系統出現高負載，讓台北通當機6小時。

呂新科指出，熊好券是結合台北通單一服務驗證，雖台北通、熊好券有分批進行壓力測試，但卻漏做整合性測試；而硬體擴充容量方案也不足，預計今年底可改善。

他說，已進行優化台北通系統，並規劃透過管控流量方式，防範後續類似狀況，像是使用者將在網頁等候約15秒方式，讓系統不再失衡。

呂新科表示，至10月14日止，熊好券總登記共466萬份，至於後續派送中獎獎券，將採分時段方式，並會擴充硬體容量及提前進行整合性壓力測試。

為振興經濟，北市府推5種、共113.5萬份「台北熊好券」，民眾加台北通App會員可登記、抽獎，但熊好券9月22日上線出現當機等狀況，讓民眾無法登記引爭議。

北市 記者會

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