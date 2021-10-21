公布拒加開接種量能醫院？ 北市：溝通協調為主

媒體報導，台北市長柯文哲不滿COVID-19疫苗施打量能不足，將親自與各大醫院溝通，若不配合擬公布名單。北市府說，主要還是溝通協調及檢討量能為何有落差，不是去指責任何人。

媒體報導，柯文哲昨天上午在防疫會議上討論第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗醫院開設量能不足的問題，向衛生局長黃世傑詢問：「是否叫不動醫院？」黃世傑回應：「我影響力不夠，希望市長幫忙。」副市長黃珊珊則提議直接下行政命令要求醫院配合。

報導指出，柯文哲最終決定親自出面，近期將邀集各大醫院院長討論，「誰不配合，就公布他（醫院）名字。」

台北市副市長黃珊珊今天上午赴南門中繼市場時接受媒體聯訪，對於柯文哲是否非常生氣、考慮公布不配合的醫院名單表示，應該不是這樣的狀況，而是在討論為什麼量能開得不是很完善，檢討中央開出的需求與醫院能開出的量能之間，這個落差到底是什麼原因造成。

黃珊珊說，柯文哲的態度很清楚，就像疫情爆發時，許多醫院因為既有的病人還在院內，所以開不出專責病房床數，柯文哲便一家家醫院去溝通；疫苗施打是政府跟民間要一起合作的事情，要協調了解量能落差到底是溝通問題，還是醫院本身有困難。

她強調，並不是要去指責任何人，尤其是醫院從疫情爆發到現在都非常配合，這場仗打得很辛苦，沒有人想把事情做不好，大家都想把疫苗趕快打到市民身上，這是一個協調、溝通的過程，可能要檢討過程是否不夠完善。

媒體追問，是否有考慮公開不配合的醫院名單？黃珊珊表示，主要還是溝通協調以及檢討量能為何有落差，雖然她在現場，但那個部分沒有聽得那麼清楚，報導的細節比她知道的還要多。

台北市政府副發言人黃瀞瑩今天上午接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪時表示，市府跟各大醫院有非常良好的溝通管道，包含在篩檢站、開設專責病房時都做了很好的配合，沒有報導所稱的那麼嚴重，相信醫院都願意配合、努力幫忙，不會有「叫不動」的狀況發生。