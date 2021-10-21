疫情後拚民眾回流 南門市場推悠遊付回饋季

台北南門市場與悠遊卡公司合作推出消費滿額回饋，11月30日前民眾只要透過悠遊付在南門市場消費，即在12月起發放150元現金回饋券，並有當日累積消費滿額回饋。

台北市市場處今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病）疫情讓民眾上市場買菜的頻率大幅減少，攤商數位支付使用率達100%的南門市場藉疫情趨緩、民眾回流，與悠遊付推出回饋季，可望活絡市場商機，並鼓勵民眾多使用數位支付。

公有南門市場自治會會長王銓國表示，南門市場是台北市歷史最悠久的市場之一，且以販賣南北雜貨、熟食點心、生鮮百貨而聞名，並期望能藉由此活動讓受到疫情影響許久不曾踏入市場的民眾，重新踏入市場。

北市副市長黃珊珊今天出席宣傳活動時也表示，南門市場與悠遊付搭配的這波振興回饋活動，有益於推動數位生活，除讓更多的民眾感受到電子支付的便利性，也對於後疫情的市場消費也能夠帶來更多好處。

民眾至南門市場以悠遊付消費回饋包括，11月底前每日消費滿300元起即可獲得15%現金回饋、最高回饋300元，凡11月底前曾消費者，也將於12月陸續發放150元現金回饋至悠遊付帳戶。