新北汙水下水道工程進度卡 市府:中央沒錢

新北汙水下水道接管率為68%，但土樹三鶯皆不到40%，新北市議員江怡臻呼籲市府盡快建置，減少淡水河汙染。新北市水利局長宋德仁表示，設置下水道有賴中央補助，但營建署近2年缺乏經費，幾個標案都卡住，連先前的標案都還有欠款，工程進度才趨緩，期盼中央明年能核定新標案，加速汙水下水道建置。

江怡臻指出，三峽福德坑溪日前接獲民眾通報有汙水問題，市府調查後發現是非法業者將廢溶液載運至當地傾倒，調查人員最後也逮到嫌犯，要肯定新北防治汙水的決心。不過汙水問題並不是抓這些非法傾倒就能解決，最重要的還是提升汙水下水道涵蓋率。

江怡臻表示，根據環保署在淡水河流域38個河川水質監測站數據，嚴重污染河段的比例，近期並無顯著下降，去年還從原本的3%上升到近6%。大漢溪下游未接管的家庭污水，可能就是淡水河流域汙染未減的主要原因之一。

江怡臻說，新北市汙水下水道接管率目前為達68%，在全台各縣市中名列前矛，僅次於台北的85%，整體比例不差，但在土城、樹林、三峽、鶯歌的接管率都不到40%，新北應該儘速建置汙水道，特別是會影響到土城的板橋下水道工程三期三標。

宋德仁局長表示，新北市前幾年的汙水下水道工程設置率是全國第一，占了40%，以工程能力來說，是有辦法快速設置大量汙水下水道的，但問題不是出在地方政府，重點是中央沒錢。

宋德仁提到，汙水下水道的建置計畫都須營建署核定，中央從去年六月開始就沒有核定任何新標案，好幾個標案都卡住，主因是缺乏經費，連已在施作的標案都沒錢支付，所以施工進度才因此延緩。