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議員籲萬華鑽石大樓應公安稽查 黃珊珊允諾

中央社 / 台北20日電
台北市萬華區康定路上的鑽石大樓。記者李隆揆／攝影
台北市萬華區康定路上的鑽石大樓。記者李隆揆／攝影

高雄市「城中城」大火燒出危樓問題，台北市議員吳沛憶今天指出，萬華區鑽石大樓已脫離最初住宅使用類別且出入複雜，要求應列公安稽查。台北市副市長黃珊珊允諾。

台北市議會今天下午進行111年度北市府施政計畫、111年度台北市政府總預算案財源、編製經過專案報告及詢答。

民主進步黨籍台北市議員吳沛憶表示，高雄市「城中城」大火釀多人死傷，台北市政府為免類似情況發生，近來發動市內300多棟複合式大樓公安檢查專案，但其中有數棟大樓過去稽查就有違規紀錄且無管委會，有何處置方式。

吳沛憶指出，北市有許多老舊集合住宅大樓使用樣態已脫離最初住宅使用類別，以萬華區桂林路的鑽石大樓為例，其出入分子複雜，但過去紀錄均未有過公安稽查，應將類似老舊集合住宅大樓列入專案稽查對象。

黃珊珊答詢表示，若公安檢查不合格會直接針對所有權人開罰，允諾可將市內出入複雜的老舊集合住宅大樓列入公安稽查對象。

鑽石大樓附近常有私娼違法攬客，意圖從事性交易，北市警方今年7月中旬還特地規劃24小時巡邏勤務，並配合視訊巡邏科技執法，加強掃蕩鑽石大樓附近私娼易駐足區塊，且增派員警前往盤查、取締。

北市 公安 黃珊珊

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